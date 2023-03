Navdušenje Luke Jezerška: To pa je življenje

Zali Pungeršič in Anji Fir je z osnovnim naborom in s samo še dvema izbranima sestavinama uspelo pripraviti izvrstni jedi. Sodnika Luko Jezerška in Karima Merdjadija sta navdušila tudi Brina Robinik Kobal in Lucijan Lipovšek, ki sta kuhala s tremi sestavinami.

Manj je več Moto individualnega izziva je bil tokrat 'manj je več'. Luka Jezeršek: "Uporabite manj sestavin in tiste, ki jih, jih izkoristite maksimalno." Tekmovalci so dobili prazno košarico, ki so jo morali sami napolniti s sestavinami in ustvariti jed po svojih željah. V trgovino so morali izbirati premišljeno, saj so morali vse nabrane sestavine v svojih jedeh tudi uporabiti. Marko Lapajne je nabral 9 sestavin, Sabina Jeršin 3, Zala Pungeršič je izbrala dve sestavini, Aljoša Galun 13, Barbara Nonis 3, Brina Robinik Kobal 4, Saša Košuta 9, Sandra Dobaj 7, Lucijan Lipovšek 6 in Nik Marolt 6. Nato pa so izvedeli, da bo število sestavin zelo pomembno na pokušanju. Luka: "Najprej bova poskusila jedi z najmanj sestavinami, in če bo ta dobra, bo ta tekmovalec šel nemudoma na balkon." Karim Merdjadi: "Število mest na balkonu je omejeno." Sodnika sta nato tekmovalcem dala možnost, da si premislijo. Brina se je odločila, da bo kuhala brez vina, Zala, Sabina in Barbara niso spremenile načrta, Sandra se je odločila samo za eno sestavino, jabolko. Aljoša je število zmanjšal na 8, Saša na 5, Anja na 2, Lucijan na 3, Nik pa na 4.

Marko kuha jezo, Sandra 'zašvica' Sandra je želela pripraviti jabolčno pito s karamelo, a je Luka pričakoval nadgradnjo z drugačnimi tehnikami. Anja se je odločila za bučno juho z bučnim raviolom in karamelizirano bučo. Aljoši bi zaradi števila sestavin pripadalo zadnje mesto na pokušanju, a je bil optimističen. Zala se je odločila za burger, bila je prepričana v svojo jed in je z idejo navdušila Karima. Nik je maksimalno izkoristil izbrane sestavine, kar je navdušilo Luko. Žiga je pripravljal čokoladni souffle, Lucijan pa korenčkovo juho s korenčkovim sorbetom. Brina je pripravljala žlinkrofe, ki so ena njenih najljubših jedi. Saša je imel občutek, da mu ne bo uspelo priti na pokušanje, izziv mu ni bil pisan na kožo. Sabina je dajala vtis, da je izgubila motivacijo, a je pripravljala toliko komponent, da se je morala maksimalno osredotočiti na pripravo. Marko je pripravljal pito, a je tudi on nabral 5 sestavin.

Sandra je imela v nadaljevanju težave pri pripravi sladoleda, je pa med pripravo dobila dodatne ideje, kako bi pito povzdignila. Luka še vedno ni bil povsem zadovoljen, želel je, da bi sestavino maksimalno izkoristila. Sandra ga je dodobra nasmejala: "Saj sem 'zašvicala'."

Luka: To pa je življenje Čas se je iztekel, kar je pomenilo začetek pokušanja. Na balkonu so bila prosta samo štiri mesta in za prvega se je borila Sandra. Pita je bila, kot sta ocenila Karim in Luka, enkratna in božanska, a na krožniku ni bilo svežine. Sandri namreč ni uspelo pripraviti sladoleda, niti meringe, zato ni šla na balkon. Zala in Anja sta pred sodnike prinesli dva zelo lepa krožnika in Zalin je sodnika navdušil. Luka: "To pa je življenje. Če me še kdaj kdo vpraša, zaradi česa sem jaz v MasterChefu ... Zaradi teh trenutkov." Zala si je tako prislužila svoj prvi individualni balkon.

Anjini bučni tortelini so navdušili s svojo prefinjenostjo. Luka: "Nežno si me razgalila." Karim: "Jaz mislim, da si res pokazala vse svoje spretnosti in znanje." Z dvema sestavinama je zasedla drugo mesto na balkonu.

Zadnji mesti na balkonu Brini in Lucijanu Sabina, Barbara, Brina, Žiga in Lucijan so kuhali s tremi sestavinami, zato so istočasno stopili pred sodnika. Sabinina pomarančna tortica ni navdušila s svojim videzom. Sicer se je v njej lepo okušala pomaranča, bila pa je precej nasitna in prevelika. Karim je tekmovalko pohvalil, ker je dokazala, da lahko naredi sladico s samo tremi sestavinami. Sabina je bila razočarana: "Nove zmage, novi porazi, a ne? Enkrat odletiš, enkrat pa padeš. Očitno jaz bolj preverjam, kako so trdna tla v MasterChefu." Sodnika sta bila razočarana tudi nad Barbarinim krožnikom, ki ga nista razumela. Brinini žlinkrofi s piščančjo omako so bili zanju povsem druga zgodba, čeprav je tekmovalka žlinkrofe pripravljala prvič. Luka: "To je tako dobro. Enostavno, okusno, dobro, zabavno, prijetno, elegantno, nežno." Karim ga je dražil, češ da je izkoristil že vse pridevnike.

Žigov čokoladni souffle se je lepo dvignil, bil je tudi izredno okusen. Jagodna omaka je bila nežna, lahka, okusna in sveža. Lucijan ni navdušil s predstavitvijo svoje korenčkove juhe z ajdovo kašo in korenčkovo zmrzlino, a je bila jed okusna, lepa in premišljeno pripravljena. Luka je povedal, da bi jo z veseljem umestil na svoj jedilni list.

Sodnika sta izbirala med tremi odličnimi krožniki, na balkonu pa sta bili samo še dve prosti mesti. Brini sta namenila prvega, zadnje mesto na balkonu je zasedel Lucijan, ki je bil 'vesel kot radio'.

