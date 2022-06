Ne naloga, težava bo glavna sestavina

V tekmovanju za naziv že osmega MasterChefa Slovenije je samo še šest tekmovalcev, to so Petra Trofenik, Zala Resnik Poljašević, Evita Antončič, Maša Cimermančič, Marko Hriberšek in Luka Novak. Nocoj se začenja bitka za mesta med najboljšo peterico kuharjev.