Maj Dan Janežič, ki se bo od srede naprej boril za pokal MasterChef Slovenija in 50.000 evrov, ima za seboj 18 let izkušenj, a za mešalno mizo. Je namreč DJ, ki deluje pod umetniškim imenom DJ Maj. Maj: "To me je od nekdaj zanimalo, iz začetnega hobija sem zaplul v resne vode." V svoji že skoraj dve desetletji dolgi karieri je sodeloval že s številnimi zvezdniki in vrtel glasbo na velikih in odmevnih dogodkih. Maj: "Kljub temu, da sem delal že ogromne dogodke, tudi za 30.000 ljudi, mi to nekako ni najbolj pri srcu. Te manjše, bolj intime zadeve so mi bolj všeč. Da je vseeno ta ‘žmoht’, da ta energija pride bolj do izraza."

Na vprašanje, kateri dogodki v njegovi karieri bi polnili strani rumenih časopisov, v smehu odgovori: "Saj jih je bilo veliko, ampak ne vem, če je to ravno za vsaka ušesa. Nisem pa tako kot Werner, da se kopam na obalah Maldivov s pitonom do vode. To ne."

'Če nimaš talenta, ne bo dobro izpadlo'

Kuhanje in glasba sta njegovi veliki strasti in med njima odkriva zanimive podobnosti. Maj: "Zdi se mi, da gresta po logiki lahko kar dobro skupaj. Oboje delaš z veseljem, v tem moraš najti užitek. Do obeh moraš imeti obrtniški pristop, se pravi, da so stvari dobro narejene, pa da si natančen, ampak hkrati, če nimaš tistega talenta, občutka, pa ne glede na to, koliko se trudiš, ne bo dobro izpadlo. Veliko je dela, mora biti pa tudi nekaj občutka in v tem sta si muzika in kuharija zelo podobni."