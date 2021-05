Nekdanji tekmovalci MasterChefa na edinstvenih delavnicah

Organizirali bodo ekskluzivne večdnevne delavnice z našimi mojstri kuhanja, ki smo jih spoznali v šovu MasterChef Slovenija. Junija bodo udeležence o kuhanju poučevali Sara Rutar, Salome in Anže Kuplenik . Poskrbeli pa bodo tudi za najmlajše, saj bodo organizirali otroški kuharski kamp s Saro Rutar in zmagovalci oddaje Mali šef Slovenije.

Blagovna znamka Gremo je nova realnost, ki je nastala zaradi svetovne epidemije covida-19. V novem poslovnem modelu bodo organizirali butične dogodke za od 20 do 30 oseb in s tem povezali trenutno najranljivejše panoge – turizem, gostinstvo in kulturo. Spodbuditi želijo 'stare navade', tj. zabavo, druženje, smejanje, spletanje novih poznanstev, v naravi in daleč stran od zaslonov.

Sara Rutar in Salome bosta ustvarjali v kuhinji na domačiji Tešnak v Hotavljah. Udeležence bosta učili, kako pripraviti testenine in njoke, ter jih podučili, kako speči kruh in pico z drožmi. Prvi termin je od 4. do 6. junija 2021.

Anže Kuplenik, zmagovalec MasterChefa 2019, bo pokazal, kako pripraviti pico v krušni peči, in predstavil 'finger food'. Ker bo pri Sari za smeh poskrbela Salome, bo tudi Anže imel prijatelja, ki mu bo priskočil na pomoč. To bo stand-up komik Gašper Bergant. Termin za prvo delavnico je od 18. do 20. junija, potekala pa bo na kmetiji Ročnjek v idilični vasi Gorjuše na obrobju Pokljuke.