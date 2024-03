Nekdanji zmagovalec MasterChefa svetuje: tako pripravite popolno rižoto!

V prvem izločitvenem testu 10. sezone šova MasterChef Slovenija so morali tekmovalci pripravljati ikonične jedi, ki so v preteklosti pustile velik pečat v slavni kuhinji. Nekatere so jim delale precej preglavic - tudi rižota, ki je na prvi pogled sicer povsem enostavna italijanska jed, a se njen pristen okus skriva v detajlih. S tem se strinja tudi zmagovalec 7. sezone priljubljenega kuharskega šova in velik ljubitelj rižot Bruno Šulman, ki nam je zaupal nekaj trikov, kako doma pripraviti popolno kremasto rižoto!

Zadnja oddaja MasterChef Slovenija nas je ponesla v preteklost tega priljubljenega kuharskega šova: tekmovalci so na prvem izločitvenem testu v kulinaričnem maratonu pripravljali 7 jedi, ki so pustile velik pečat v MasterChef kuhinji. Ena od njih je bila tudi kremasta rižota, za katero so bili tekmovalci prepričani, da jim ne bo delala večjih težav. A so se močno zmotili. Prava italijanska rižota ni mačji kašelj, kar sta na lastni koži izkusila tudi Julija in Matjaž, saj njuni jedi nista bili dovolj dobri za uvrstitev na balkon. Popolno rižoto je v tretje nato vendarle dostavila Klara. Njena rižota je bila sočna, ravno prav začinjena, kremna in dovolj dobra za uvrstitev na balkon. Nekdanji zmagovalec šova MasterChef Slovenija svetuje: kako pripraviti popolno rižoto? Da ima Klarina rižota velik potencial, je bilo jasno že, ko je izbrala vrsto riža za pripravo svoje jedi. Najboljša izbira so namreč kratkozrnate in škrobnate sorte riža kot sta carnaroli ali arborio. Za intenzivnejši okus lahko preizkusite tudi nekoliko močnejšo sorto, imenovano vialone nano. A tu se manevrski prostor konča - nobena druga sorta riža namreč ne more ustvariti popolne kremaste teksture, ki jo rižota zahteva. A to ni edino pravilo, ki ga je treba upoštevati pri pripravi prave italijanske rižote. Čeprav gre za enostavno in hitro narejeno jed, lahko med postopkom priprave veliko stvari naredimo narobe. Prav zato smo na pomoč poklicali zmagovalca 7. sezone šova MasterChef Slovenija in velikega ljubitelja ter poznavalca rižot Bruna Šulmana. V kratkem video posnetku nam je izdal nekaj enostavnih in praktičnih trikov ter nasvetov, kako doma pripraviti popolno italijansko rižoto.

Začimbe odločajo o končnem okusu rižote Kot pravi Bruno, obstaja le en pravi postopek priprave rižote. Toda, kako je potem mogoče, da poznamo na stotine različic te jedi? Ker jo lahko obogatimo z različnimi vrstami zelišč in začimb, ki poskrbijo za končni okus rižote. Še preden se lotimo priprave rižote, je dobro vedeti, da trše začimbe bolj intenzivnega okusa v rižoto dodajamo ob začetku kuhanja, medtem ko nežnejši okusi začimb najboljši efekt naredijo, če jih dodamo na koncu priprave jedi. V obeh primerih vsekakor velja staviti na kakovostne začimbe, saj bodo te dejansko dale tudi največ pristne arome in okusa. Bruno že od nekdaj prisega na začimbe in zelišča Maestro, ki že več kot 6 desetletij vsakodnevno predstavljajo navdih za ustvarjanje v kuhinji. Sam največkrat uporabi rožmarin, timijan, peteršilj in drobnjak, pri pripravi prave milanske rižote pa stavi na žafran. Kdaj in kako ga doda? Preverite v spodnjem videu!

Sedaj smo torej opremljeni z vsem znanjem in triki, ki jih potrebujemo za pripravo popolne kremne rižote. Potrebujemo zgolj poznavanje osnov, dobre sestavine, nekaj potrpljenja in 25 minut časa, za uvodni test pa lahko pripravimo pravo milansko rižoto po receptu, ki nam ga je zaupal Bruno. Gre za specialiteto, ki izvira iz Milana in je ena najbolj poznanih tradicionalnih italijanskih rižot. Narejena je z žafranom, ki ji da intenziven okus in prepoznavno rumeno barvo. Milanska rižota s hrustljavim pršutom in feto Za 4 osebe potrebujemo:



- 320 g Arborio riža Zlato polje

- olivno olje

- 2 šalotki

- 30 g masla

- 70 g parmezana

- 1 dl suhega belega vina

- sol

- 1 paket (0,125 g) Pravega žafrana Maestro

- jušna osnova

- 50 g pršuta (ne dimljenega)

- 50 g feta sira

Milanska rižota po receptu Bruna Šulmana FOTO: Bruno Šulman icon-expand