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MasterChef Slovenija

Nekdo bo pripravil najboljšo japonsko jed vseh sezon

Velenje, 20. 10. 2026 16.17 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Šesterica tekmovalcev se bo preizkusila v kuhanju azijskih jedi, a na njihovo presenečenje jih bodo v kuhinji pričakale samo tri košarice. Ustvarjanje azijskih jedi bo kljub temu zelo uspešno, saj bodo sodniki eno izmed njih oklicali za najboljšo japonsko jed vseh sezon.

Prejšnjič so se na skupinskem izzivu najbolje odrezali Tadej Oblak, Ajda Osta in Jure Brumen. Na individualnem izzivu se bo tako pomerila samo šesterica kuharjev, to so Anna Masieievska, Tanja Rajar, Tjaša Kušter, Ian Polak Rožac, Gregor Spudič in Dominik Gajšek. Tekmovalci vedo, da bodo morali tokrat pokazati znanje o tuji kulinariki, ne vedo pa, da jih čaka popotovanje po Aziji.

Dominik se bo izziva izredno veselil, saj se je veliko pripravljal. Tanjo pa bo zmedel pogled na košarice: "Nas je šest, košarice so tri. Kaj zdaj to pomeni?" Izvedeli bodo, da bodo v trgovino šli samo nekateri. A veselja izbrancev bo hitro konec, ko bodo sodniki naznanili, da lahko drugi pobrskajo po njihovih košaricah in vzamejo vse, kar jim bo zadišalo.

Sodnike čaka lepo presenečenje
Sodnike čaka lepo presenečenje
FOTO: POP TV

Ustvarjanje azijskih jedi bo očitno zelo uspešno, saj bodo sodniki eno izmed njih oklicali za najboljšo japonsko jed vseh sezon. Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

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masterchef slovenija 2026

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