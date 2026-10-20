Nekdo bo pripravil najboljšo japonsko jed vseh sezon

Prejšnjič so se na skupinskem izzivu najbolje odrezali Tadej Oblak, Ajda Osta in Jure Brumen. Na individualnem izzivu se bo tako pomerila samo šesterica kuharjev, to so Anna Masieievska, Tanja Rajar, Tjaša Kušter, Ian Polak Rožac, Gregor Spudič in Dominik Gajšek. Tekmovalci vedo, da bodo morali tokrat pokazati znanje o tuji kulinariki, ne vedo pa, da jih čaka popotovanje po Aziji.

Dominik se bo izziva izredno veselil, saj se je veliko pripravljal. Tanjo pa bo zmedel pogled na košarice: "Nas je šest, košarice so tri. Kaj zdaj to pomeni?" Izvedeli bodo, da bodo v trgovino šli samo nekateri. A veselja izbrancev bo hitro konec, ko bodo sodniki naznanili, da lahko drugi pobrskajo po njihovih košaricah in vzamejo vse, kar jim bo zadišalo.

Sodnike čaka lepo presenečenje FOTO: POP TV