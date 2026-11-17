Tradicionalni slovenski zajtrk kot restavracijska sladica

Tri tekmovalce so v MasterChef kuhinji pričakale zadnje skrivnostne škatle sezone. Mojmir Šiftar: "Ena sama jed vas lahko že nocoj popelje naravnost v polfinale." V škatlah se je skrival tradicionalni slovenski zajtrk, kruh z maslom in medom, sveže mleko ter jabolko. Karim Merdjadi: "Vaša naloga bo, da tradicionalni slovenski zajtrk preoblikujete v restavracijsko sladico." Na voljo so imeli 20 minut za načrtovanje, 120 minut za kuhanje in poleg naštetih sestavin razširjen osnovni asortiman.

Prijetna presenečenja za tekmovalce

Sodniki so med kuhanjem lepo presenečali tekmovalce. Tadej Oblak je dobil sporočilo svojega moža in napitek po njegovem receptu. Dominik Gajšek je dobil kavo v svoji najljubši skodelici, ki predstavlja začetke in stil njegovega kuhanja. Anna Masieievska je dobila fotografijo sebe in svoje psičke, ki ji je bila lahko v navdih. Sodniki pa niso pozabili na Ajdo Osta, ki je kuhanje kot prva polfinalistka spremljala z balkona. Presenetili so jo z napitkom, ki si ga vsako jutro pripravi za zajtrk.

Tadejev popoln parfait

Tadej si je oddahnil, ko mu je kljub vsem težavam uspela pena ajdovih žgancev. Pripravil je elegantno sladico, cimetov parfait, jabolčne krhlje s klinčki, ocvrt pehtran, jabolčni čatni in ajdov drobljenec. Luka je užival v njej, posebej pa je pohvalil to, kako je osnovne sestavine s tehnikami povzdignil v tako okusno sladico. Karim je bil vesel, ker je obudil klasično sladico, Mojmir pa je pohvalil tehnično izvedbo le-te. Karim: "Tvoj parfait je popoln." Mojmir: "Dokazal si, da tudi sladice niso tvoja siva cona. Čestitke."

Dominik navduši z dodelanimi okusi

Dominik je navdušil z videzom svoje sladice. Pripravil je drobljenec iz kvasa in pehtrana, karameliziran kvas, sladoled iz kozjega mleka, smetane in karameliziranega gozdnega medu ter popečena jabolka z jabolčno čežano in okisanimi jabolki. Mojmir je povedal, da ko bo velik in bo imel svojo testno kuhinjo, ga bo prvega poklical na prakso in ga pošteno plačal. Karim je bil srečen, niti ene komponente ne bi zamenjal ali popravil. Luka je Dominiku čestital, ker mu je uspelo tako zelo dodelati okuse.

Annin poklon tradicionalnemu slovenskemu zajtrku

Anna je pripravila zelo lepo, elegantno sladico. Njena jabolčna tortica je bila sestavljena iz medenega biskvita, ajdovega drobljenca, jabolčnega nadeva, mlečne pene, jabolčnega kaviarja z medom, okisanih jabolk in sladoleda iz mleka. Mojmirju je bilo všeč, da je dostavila drugačno sladico, a ga je zanimalo, kaj naj stori z jabolkom, pod katero jo je skrila. Ko je vanj ugriznil, je bil prijetno presenečen. Pohvalil je vse okuse in tehnike. Karim je ocenil, da je Annina sladica velik poklon slovenskemu zajtrku. Pohvalil je pravilno doziranje komponent in prijeten pookus po medu. Mojmir: "Naredila si ogromen korak naprej in lahko si ponosna."

Drugo mesto za Dominika

Mojmir je po okušanju povedal, da so jim tekmovalci naložili težko delo. Karim je po posvetu razglasil, da drugo mesto v polfinalu pripada Dominiku, ki je bil vesel kot še nikoli doslej. Kar takoj si je nadel prisluženi polfinalni predpasnik. Dominik: "Preplavilo me je ogromno čustev, veselja, in ja, počutil sem se kot majhen otrok, ki so se mu uresničile sanje." Za nameček je lahko svoji zaročenki Oriani sporočil veselo novico. Bila je zelo ponosna nanj, verjela je, da bo svoje kulinarične sposobnosti še nadgradil. Tekmovalec je še dodal, da mu vedno stoji ob strani: "Veliko srečo imam, da jo imam v življenju."