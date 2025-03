Nepopisno veselje Pie, Barbare Ribič, Kaje in Tadeja

Peti krog: jajce

V prvih oddajah MasterChefa Slovenija se je na balkon povzpelo osem tekmovalcev, enajsterica se je borila naprej. V petem krogu so morali pokazati, kako obvladajo eno najbolj osnovnih sestavin, jajce. V prvem koraku so morali pripraviti majonezo prave teksture in prave svežine, na voljo so imeli 10 minut. Mojmir Šiftar je takoj na začetku povedal, da preveč tekočih majonez ne bo niti poskusil. Pia Pajnič je, kot je ocenil, pripravila vrhunsko majonezo. Navdušen je bil tudi nad majonezo Tadeja Ladinka. Poleg njiju so nadaljevali Kaja Naveršnik, Matic Maček, Tamara Erlah in Davida Pogorevc Hafner, pripraviti pa so morali štiri popolne meringe. Karim: "Vse morajo biti enako velike, čvrste in sijoče." Na voljo so imeli 30 minut. Matic se je lotil švicarske meringe, torej segrevanja sladkorja in beljakov. Pri tem se je držal mota, da kdor ne tvega, ne profitira.

Predpasnik za Pio

Pia je prva končala s pripravo in bila je zadovoljna. Karim Merdjadi je pohvalil njeno tehniko brizganja, meringa je bila zelo nežna, ne presladka in imela je zelo prijetno aromo po citrusu. Poleg njene je poskusil Kajino, ki je bila zelo lepa in kremna, morala bi se le bolj potruditi pri brizganju. Presenetil je tudi Tadej, ki je meringo izredno lepo nabrizgal. Ta je bila tudi zelo gladka in kremna. Karim: "Vidi se trud, ki si ga vložil." Predpasnik si je z meringo brez napake prislužila Pia, ki je bila evforična. Pia: "Jaz se ne ločim več od tega. Dragi fant, oprosti, sedaj smo trije v postelji." Dodala je, da je o tem trenutku sanjala že zelo dolgo.