Nepričakovan odhod bo pretresel tekmovalce in sodnike

V tem tednu so črne predpasnike dobili samo štirje tekmovalci. Mojmir Šiftar je napovedal: "Pripravite se na težek preizkus znanja. Pred vami je najbolj divji izločitveni test te sezone." Divji v pravem pomenu besede, kajti tekmovalci bodo kuhali z divjačino. Mojmir: "Vlije ti strah v kosti." Karim Merdjadi: "Jaz mislim, da je ta izziv zelo zahteven za naše tekmovalce, predvsem pa bomo tukaj videli njihovo pravo kulinarično znanje."

A dan se bo začel z nepričakovanim preobratom, odhodom, ki bo pretresel tekmovalce in sodnike. Napetost se bo samo še stopnjevala, kajti tudi varni tekmovalci bodo morali z balkona in za kuharske postaje. Kdo se bo najbolje spopadel s surovo, neizprosno in zahtevno sestavino, ki ne dopušča napak? In kakšna bo pravzaprav nagrada za zmagovalca izziva?

Pretreseni Tanja in Anna FOTO: POP TV