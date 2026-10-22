Nepričakovan odhod bo pretresel tekmovalce in sodnike

V tem tednu so črne predpasnike dobili samo štirje tekmovalci. Mojmir Šiftar je napovedal: "Pripravite se na težek preizkus znanja. Pred vami je najbolj divji izločitveni test te sezone." Divji v pravem pomenu besede, kajti tekmovalci bodo kuhali z divjačino. Mojmir: "Vlije ti strah v kosti." Karim Merdjadi: "Jaz mislim, da je ta izziv zelo zahteven za naše tekmovalce, predvsem pa bomo tukaj videli njihovo pravo kulinarično znanje."
A dan se bo začel z nepričakovanim preobratom, odhodom, ki bo pretresel tekmovalce in sodnike. Napetost se bo samo še stopnjevala, kajti tudi varni tekmovalci bodo morali z balkona in za kuharske postaje. Kdo se bo najbolje spopadel s surovo, neizprosno in zahtevno sestavino, ki ne dopušča napak? In kakšna bo pravzaprav nagrada za zmagovalca izziva?
Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.
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