Nepričakovan uspeh Žige in Žana, v peki potice sta premagala vse

Kar 6 let so sodniki čakali na prihod ambasadorke Slovenije, kraljice potice. Tekmovalci so se peke lotili v parih, Jerneja se je povezala s Kajo Jurač, Žan z Žigo, Kristina z Izo, Kaja Balentič z Ano, Gašper pa je ostal sam. Slednji je določil nadeve, s katerimi so morali kuhati pari in ki so jih morali pripraviti po svojem navdihu in občutku. Gašper je želel z rožičem ponagajati Žanu, najtežje suhe slive pa je določil Kaji in Jerneji. Izvedel je, da bo kuhal z vsemi pari, na koncu pa se bo moral odločiti, s katerim parom bo šel na okušanje. Kaja Jurač je bila kritična: “ In spet ima možnost Gašper, da pride na balkon, ne da bi kaj pokazal v kuhinji. ”

Sodniki so opozorili, da je pomembno natančno slediti receptu za testo, ki so ga tekmovalci imeli na voljo. Iza je napovedala, da bo sodnikom dostavila največjo katastrofo doslej. Žan je bil samozavesten, bil je prepričan, da bo njegova in Žigova potica najboljša, saj jo je že večkrat pekel.

Gašper se je odločil, da se bo kot drugemu paru pridružil Izi in Kristini. Iza se je veselila, ko je izvedela, da mu peka potice ni tuja. Ko jo je Bine opozoril, da imata pretrdo testo, ni vrgla puške v koruzo. Želela je umesiti novo testo, nakar se je javil Gašper, da bo to storil sam. Tekmovalki sta se mu zahvalili, toda Bine je kmalu zatem opazil, da testa ni dobro pregnetel.

Ko se je Žan lotil zvijanja potice, je bil Luka navdušen nad njegovo tehniko in natančnostjo. Nato je tekmovalec namenoma na glas komentiral, da sta naredila napako, in Jernejo je takoj zanimalo, kje se jima je zalomilo. Žiga je sklenil, da morda le ni tako prepričana vase.

Sodniki so nato ocenili, kakšno testo so pripravili pari. Žanu in Žigu je uspelo, kasneje sta izvedela še, da sta pripravila okusen nadev. Jerneja in Kaja sta se prav tako lahko lotili nadaljnje priprave, kajti njuno testo je bilo popolno vzhajano in nadev zelo okusen. Anino in Kajino testo se je Karimu zdelo preveč kompaktno, Iza pa je izvedela, da bo morala vse upe položiti v Gašperjevo testo. A ti so se hitro razblinili, ko sta izvedeli, da ni gladko in da so v njem koščki moke. Gašper: “ Mene je skoraj ubilo. Res. Počutim se delno odgovornega za neuspeh oziroma za neuspeh testa se popolnoma posipam s pepelom. Sem jaz kriv. ” Tekmovalki sta se morali odločiti, ali bosta testo še enkrat pregnetli, kar bi podaljšalo čas priprave.

Težave na dveh frontah

Gašper je vse upe polagal v potico zelenega para, Ane in Kaje Balentič. Karim mu je jasno povedal, da obeta tudi potica Žana in Žige. Toda ko je Gašper končno prišel k njima, sta že začela čistiti pult. Iza in Kristina sta medtem ugotavljali, da imata premalo vzhajano testo. Ana in Kaja pa se nista mogli dogovoriti, katera bo zvila testo. Karima je zaskrbelo ob pogledu na njuno tehniko, še bolj pa, ko sta poskušali potico nerodno spraviti v pekač. Še slabše je pri tem kazalo Izi in Kristini, a potice so morale v pečico.

Po toči zvoniti je prepozno

Ana in Kaja sta ugotovili, da sta naredili napako, ker sta preskočili drugo vzhajanje. Žanu ni bilo všeč, ko je Gašper opozoril na napake, ki so se pokazale med peko, češ da kritizira nekdo, ki je med najboljših 9, a dvakrat ali trikrat sploh ni kuhal. Potico je protestno skril za kuhinjsko krpo. Jerneja je povedala, da svoje in Kajine potice ne bi delila z Gašperjem, saj tekmovalec po njenem mnenju še ni dokazal, da zna kuhati.