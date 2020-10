Nepričakovana izločitev, nezbranost usodna za Jernejo

Po zadnjem izzivu skupin se je na balkon lahko povpel le najboljši izmed zmagovalne četverice in to je bil Žan Milosavljevič. Še večji šok je morala preživeti Jerneja Trofenik Dimnik, ki so jo sodniki povsem nepričakovano izločili kot najšibkejši člen poražene skupine.

Zadnji izziv skupin Sedmerica tekmovalcev se je soočila na zadnjem, prav posebnem skupinskem izzivu. Jedi, ki so jih pripravljali, sta okusila le vodji, informacije pa sta predajala molče, za velikim platnom. Bine Volčič je napovedal: “Vse sestavine in pripomočke bo lahko pokazal izključno z lastno senco.” Žan Milosavljevič si je sprva želel postati vodja: “Da mene kdo vodi, ki ima pol manj pojma kot jaz, jaz tega ne morem videti in ga ne bom poslušal.” A si je premislil, ko je izvedel, da bo vodja imel težko nalogo, med predajanjem informacij svoji skupini je moral jed istočasno kuhati tudi sam. Žan: “Maj, ja, saj nimam kaj izgubiti.” In res so sodniki prav njega določili za vodjo modre skupine. Vodja rdeče skupine je postala Jerneja Trofenik Dimnik.

'Vsi v tem šovu mislijo, da je Žan bog' Tekmovalci so nato izbrali vodjo. Kaja Jurač se je odločila za Jernejo: “Enkrat se lahko tudi dokaže, da Žanova skupina ne gre na balkon, ker vsi v tem šovu mislijo, da je Žan bog in da brez Žana ne moreš narediti krožnika. In jaz sem hotela dokazati nasprotno, da tudi brez Žana gre.” Kristina Jakopič, za katero so se sodniki odločili, da bo kljub poškodbi roke nadaljevala s tekmovanjem, se je pridružila Žanu, Kaja Balentič in Iza Logar prav tako. Žan: “Vsi me hočejo ven vreči, ampak ko pride do skupinskega, me pa hočejo vsi imeti.” Ostal je Žiga Deršek, ki se je moral pridružiti Jernejini skupini, četudi to ni bila njegova želja.

Jerneja: Nič mi ni bilo jasno Ko je videl krožnik, ki ga morajo pripraviti, je Žan ugotavljal, da jih čaka zelo težka naloga. Članice njegove skupine so medtem v zakulisju govorile o tem, da bo zagotovo ugotovil vse okuse, česar pa ne bi mogle reči za Jernejo. Jerneja je med ugotavljanjem sestavin, ki so bile na krožniku, res obupovala: “Nič mi ni bilo jasno.” A sta Kaja in Žiga verjela vanjo. Po okušanju sta morali vodji po sestavine v trgovino, ki je bila nadaljevanju zanju zarta. Vsaka skupina je lahko med kuhanjem enkrat izkoristila ‘motilec dela’, vodja je lahko s pritiskom na gumb nasprotni skupini za tri minute ugasnil luč. Ura je nato pričela z odštevanjem 65 minut.

'Zbezljala sta kot kuri' Sodniki so opazili, da se je Žan izziva lotil zelo mirno, članice njegove skupine pa so ga mirno spremljale in sledile navodilom. Jerneja se je predajanja informacij lotila bolj energično in hitro. A po njenem mnenju sta Kaja in Žiga bila tista, ki sta prehitevala dogodke. Jerneja: “Zbezljala sta kot kuri.” Žiga: “Očitno take energije z Juračevo oddajava, da ko se to pomeša, vse eksplodira.” Žan je bil presenečen, ker so njegova dekleta hitro in pravilno ugotavljala, katere pripomočke in sestavine potrebujejo za kuhanje. Bil je izredno zadovoljen s potekom dela: “Današnji dan je perfekten. V vseh pogledih.”

Kaja in Žiga se jezita drug na drugega V nadaljevanju izziva je Kaja priznala, da ji enostavno ne gre in je povsem zmedena. To, da ji je med kuhanjem Karim Merdjadi postavljal vprašanja, jo je še bolj dekoncentriralo. Ugotavljala je, da je Jerneja prehitra, s čimer se je strinjal tudi sodnik. Nato so se zaradi vseh pritiskov začela trenja še med njo in Žigo. Kaji se je zdelo, da je Žiga počasen in se ne more zbrati, Žiga pa, da Kaja ne bi smela zganjati takšne panike. Ko je Bine opozoril Žigo, da je na njegovem kuhinjskerm pultu kot v hlevu, se je Kaja jezno lotila pospravljanja. Povrh vsega sta izvedela, da je Jerneja v trgovini vzela dve napačni sestavini, da pa lahko njeno napako popravita. Kaja je nato pravilno ugotavljala, da je sodniki rozin niso kuhali v limoninem soku, saj se ji je kombinacija zdela neužitna. Jerneja pa se je začela jeziti, ko sta jo člana njene skupine začela prepričevati v svoj prav. Luka Jezeršek z balkona: “Zelo naporno je spremljati to zgodbo v rdeči skupini.” Sodniki so dobili občutek, da se je Jerneja predala, a je tekmovalka to zanikala.

Pritiska na gumb brez posebnega efekta Tudi modri so izvedeli, da kuhajo z eno napačno sestavino, a so se z izjemo Kaje Balentič osredotočili na napačno. Žiga je nato predlagal Jerneji, naj izkoristi gumb in modrim ugasne luč. Žiga: “Če se že oni tako hvalijo, kako fino jim gre.” Žan je mirno povedal, da to ne bo vplivalo na njihovo delo, rdeči pa so nadaljevali v divjem slogu. Ko je Žiga podvomil v to, da mora ohrovt kar surov položiti na krožnik, ga je Jerneja, kot so opazili sodniki, utišala. Takoj ko se je modrim znova prižgala luč, je Žan rdečim vrnil milo za drago. A tudi Jerneja je povedala, da to ne vpliva na njihovo delo, poleg tega je bila nenadna tišina dobrodošla za vse. Žan se je medtem premišljeno lotil predajanja informacij glede postavitve komponent na krožnik. Kaja glede serviranja ni mogla pohvaliti Jerneje in z Žigo sta začela delati po svoje. Po koncu kuhanja sta si Jerneja in Kaja čez platno izmenjali še nekaj očitkov.

Okusna krožnika modrih, a nekaj sestavin manjka Žan je pripravil na videz skoraj identičen krožnik, njegova dekleta pa so se malce oddaljila od originala. Bine po okušanju: “Žan, dobro si skuhal.” Je pa na krožniku manjkalo nekaj sestavin, med njimi so bile brinove jagode. Tudi dekleta so pripravila zelo okusen krožnik, Žan pa je bil kljub temu razočaran nad seboj, ker ni prepoznal prosene kaše. Rdeči so v tistem trenutku dobili upanje, da bodo morda celo zmagali.

Jernejine usodne napake Jerneja je pred sodniki potožila: “Jaz sem mislila, da je moj dedec doma naporen, ampak ta dva utišiti ...” Kaja ni ostala tiho in je na vprašanje, kakšna je Jerneja, ko je samo bleda senca same sebe, odgovorila: “Grozna. Ona je res samo klatila z rokami.” Nato je prišel trenutek resnice. Najprej so izvedeli, da bi namesto buče morali uporabiti sladek krompir, nato, da bi morali termično obdelati ohrovt, in na koncu, da so se zmotili še pri nekaj drugih sestavinah. Luka je ocenil, da sta Kaja in Žiga glede na informacije, ki sta jih imela na voljo, "skuhala vrhunsko". Največja napaka, ki jo je storila Jerneja, pa je bila, da je piščanca zamenjala z zajcem. Tekmovalka se je v tistem trenutku hotela udreti v zemljo.

Na balkon se je lahko povzpel le najboljši iz najboljše skupine. Karim: "Niti sence dvoma ni, da si to ti, Žan." Tekmovalec je bil v šoku, še večji šok pa je čakal ostale tekmovalce. Luka: "Tole, kar sledi, vam ne bo všeč. Kdor danes ni imel zbrane glave, ga bo to tudi stalo glave. Že zdaj gre nekdo domov ... Ta šok boš morala preživeti ti, Jerneja." Jerneja je bila res v šoku, tekmovalci prav tako. Jerneja: "Je, kar je, časa zdaj ne morem zavrteti nazaj, čeprav bi ga najrajši." Tolažila se je s tem, da je prišla med najboljših sedem tekmovalcev in dokazala, da tudi slaščičarke znajo kuhati. Bine: "Tudi ti si nam dala veliko. Veliko energije, veliko pozitivne energije, borbenosti. In ne bomo pozabili niti tvoje furije." Žiga je izrazil željo, da bi se objela, a tega ni storila. Preden se je poslovila, je še povedala, da se je veliko naučila, in napovedala, da bo svoje stranke še naprej razvajala s svojimi sladicami, odslej kot "MasterChef Cukerpekarca". Jerneja: "To pa ne more biti vsak."