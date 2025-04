Nepričakovano slovo za Martino, Luka Jezeršek jo je povabil v svojo ekipo

Pet tekmovalcev in karamela

Potem ko si je Barbara Poljanec s kuhanjem za Rebeko Dremelj priborila balkon, so si Jure Kirbiš , Miša Koplova , Martina Trgovec , Matic Maček in Pia Pajnič nadeli črne predpasnike. Karim Merdjadi je razkril: " Nocoj se bo vse vrtelo okoli karamele. " Mojmir Šiftar : " Ena sekunda - to je vse, kar loči popolno karamelo od zažgane polomije. " Peterica se je pomerila v treh krogih kuhanja, za vsakega so dobili recept. Karim: " V vsakem krogu bo najboljši rešen odhoda domov ... Vaš prvi izziv je dekoracija, ki zahteva mirno roko, natančnost in popolno kontrolo. " Pripraviti so morali karamelno gnezdo, za katerega so potrebovali krhko in sijočo karamelo brez napak. Na voljo so imeli 20 minut, a nikomur ni uspelo.

Miša z odliko v drugem krogu

V drugem krogu so tekmovalci pripravljali snežne kepe v karamelni omaki, za kar so imeli na voljo 40 minut. Kot je povedal Karim, je bil to test natančnosti in občutka. Karim: "Morajo biti nežne in lahke kot oblaki. Karamelna omaka mora biti lahka in gladka, okusa karamele mora biti v omaki ravno prav." Jure je imel značko imunitete, a se je odločil, da se bo boril. Karim je pohvalil Pio, ki je pri pripravi sledila receptu in zdravi pameti. Miša je bila povsem osredotočena na pripravo, o odhodu domov ni razmišljala. Osem minut pred iztekom časa je dokončala krožnik, kmalu zatem je zaključil tudi Jure, uspelo pa je tudi ostalim tekmovalcem.

Karim je pohvalil Mišino snežno kepo, bila je izredno lepo kuhana in nežna. Omaka je imela ravno prav okusa po karameli, bila je prave teksture. Karim: "Zelo dobro." Martinina kepa je bila okusna in rahla, ni pa bila najlepše oblike, zato se je vrnila za kuharsko postajo. Pia snežne kepe ni dovolj odcedila, zato je bilo v omaki mleko. Tudi ona se je morala vrniti za kuharsko postajo. Matic je pripravil okusno omako, bil pa je površen pri oblikovanju žličnika. Jure je pripravil puhasto in okusno kepo, ki pa ni bila gladka, tako kot Mišina. Balkon si je tako prislužila Miša, Jure pa se je moral boriti naprej in je znova premišljeval o znački imunitete.