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MasterChef Slovenija

Neustavljiva Tanja, po osvojeni imuniteti še skupinska zmaga

Velenje, 29. 09. 2026 21.32 pred 19 minutami 4 min branja 1

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Tanja Rajar je po osvojeni znački imunitete slavila še zmago kot ena izmed vodij na skupinskem izzivu. Skupaj z Ajdo Osta, Juretom Brumnom in Dominikom Gajškom je sodnike navdušila z najboljšim hladnim prigrizkom vseh sezon in fantastično sladico.

Tri skupine, tri jedi in jenga

Tekmovalci so si sestavine za nov skupinski izziv priigrali z igranjem jenge. Igrali so jo trikrat, za tri jedi, ki na družabnem večeru ne smejo manjkati: obloženo testo, ocvrta sladica in sirovi prigrizki. Vse so morali pripraviti v obliki prigrizka ali jedi za deljenje. Tanjo Rajar so določili za vodjo rdeče skupine, tekmovalka pa je določila vodji nasprotnih skupin. Anni Masieievski je namenila moder predpasnik, Karin Podboršek pa rumenega. Slednja je lahko prva izbrala svoje člane, odločila se je za Tilna Zonto, Tjašo Kušter in Tadeja Oblaka. Tanja je izbrala Ajdo Osta, Jureta Brumna in Dominika Gajška. Anni so ostali Gregor Spudič, Ian Polak Rožac in Gulnaz Ulibaeva.

V prvi igri so skupine nabirale sestavine za obloženo testo. Anna je za modre nabrala brioše, pršut, pistacije in feto. Rumeni so kuhali z burrato, češnjevim paradižnikom in sardelami v konzervi, rdeči pa s pljučnim filejem, inčuni in chorizom. Dominik je nato podrl stolp in s tem zaključil igro, kar pa Ianu ni bilo všeč.

Skupine so začele s kuhanjem, na voljo so imele 90 minut. Anna in Karin sta med kuhanjem šli nabirat sestavine za ocvrto sladico, Tanja je igro prepustila Dominiku. Vsi trije so za svoje skupine nabrali kar pet sestavin. Za sirove prigrizke so v nadaljevanju nabrali največ, kar 6 sestavin. Sodnike je najbolj prepričal nabor rumene skupine, skrbelo pa jih je za modre, saj Anna ni bila dovolj odločna in ni dajala navodil. Izkazala pa se je Tanja, ki je bila zadovoljna s svojo skupino in jedmi.

Rdeči navdušijo

Rdeča skupina je za začetek pripravila hrustljave princeske s skutino kremo in tatarskim biftkom. Mojmir je bil navdušen: "Zelo preprosto, ampak zelo genialno." Navdušen je bil nad skorjico iz choriza. Luku se je prigrizek zdel popoln, Karim pa je dodal, da tako dobrega hladnega prigrizka niso dobili v vseh 12 sezonah MasterChefa.

Najboljši hladni prigrizek vseh sezon
Najboljši hladni prigrizek vseh sezon
FOTO: POP TV

Modri so pripravili brioše z bazilikino feto in kremo iz pistacije, ki pa so bili precej slani. Luku prigrizek ni bil všeč, Mojmir pa je dodal, da so z izbiro brioša zatrli svojo kreativnost. Tarte Tatin s šalotko in sardelami ter espumo iz burrate rumene skupine je obetala, a so jo morali sodniki jesti s priborom, saj je bilo testo preveč krhko, nadev pa na zgornji meji zažganega. Mojmir je bil razočaran nad Karin, ki je Tilnu in Tadeju slepo zaupala.

Rdeča skupina ni navdušila z ocvrtimi sirovimi kockami, saj so bile pretežke in preslane. Karim jim je predlagal, da bi lahko bile kocke manjše ali pa bi jih postregli s hruškovim čatnijem. Parmezanov čips z dvema omakama, ki jih je pripravila modra skupina, je bil preveč osnoven. Sodniki so pričakovali več kreativnosti. Raclette na ožganem poru rumene skupine je bil premasten. Karim je še dodal, da jed ni sirov prigrizek, temveč zabeljen por.

Čokoladni churrosi s cimetom rdeče skupine so bili za Karima fantastični. Sodnik je bil navdušen nad omako z rdečim vinom in jagodnim pirejem. Mojmir je bil navdušen, ker je Ajda churrose oblikovala v krogu, ter nad belo čokolado s soljo, ki jo je dodala kot hrustljav element.

Fantastična sladica rdečih
Fantastična sladica rdečih
FOTO: POP TV

Ocvrt sladoled modre skupine je bil okusen, panada lepo tanka, omaka pa okusna. A je bila težava v tem, da sladica ni bila prigrizek, temveč jed na krožniku. Mojmir je Anni povedal, da bi morala delo prepustiti članom svoje skupine in jih nadzorovati. A tudi ocvrto krhko testo s pistacijo in višnjevo omako rumene skupine ni vabilo z videzom. Sladica je bila premastna, Karim je edino svetlo točko videl v omaki.

Tanja po osvojeni imuniteti do skupinske zmage

Luka je po koncu okušanja povedal: "Nocoj se je izkazalo, da družabni večeri niso kar tako. Iz gostiteljev marsikaj izvabijo." Mojmir: "In nocoj smo najbolj uživali v hrani rdeče skupine." Tanja se je po osvojitvi značke imunitete razveselila še skupinske zmage.

MasterChef Slovenija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

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masterchef slovenija 2026 tanja rajar

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29. 09. 2026 21.51
Ampak to, da po koncu reklam zavrtiš posnetek majčkeno nazaj in moraš potem reklame v celoti še enkrat gledat, je pa nasutje od podna ...
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