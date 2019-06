Neverjeten prizor, favorit Maj je slekel črn predpasnik

Štirje tekmovalci so imeli tri možnosti, da si prikuhajo varnost. Prvemu je uspelo Bojanu Beštru, Anže Kuplenik si je oddahnil drugi, v izločitvenem dvoboju pa sta se pomerila Sanja Sirk in Maj Janežič. Izid je presenetil tako sodnike kot tekmovalce, še najhuje je bilo Sanji, medtem ko je Bojan načrtoval ognjemet, s katerim bi proslavil Majevo izločitev.

Četverica tekmovalcev je izvedela, da bo njihova usoda odvisna od čokolade, kar je pomenilo nočno moro za Bojana Beštra. Poleg njega so bili ogroženi še Sanja Sirk, Anže Kuplenik in Maj Janežič. Vsi so se morali izkazati na treh postajah, s tremi težkimi sladicami, prva je bila lava tortica. Ko so se tekmovalci zagnali v pripravo, je po tleh začela leteti posoda.

Po tleh je začela leteti posoda FOTO: POP TV

Za kuharskima postajama sta si stala nasproti, kot je menil Luka Jezeršek, največja sovražnika v tekmovanju. Bojan je znova obudil zamero do Maja, ki je domov poslal Tomaža Zevnika. Maj je priznal, da ni slaščičar in da še ni pripravljal lava tortice, zato se je zanašal na svoje občutke. Bojan mu tega ni verjel, menil je, da se dela neumnega. Bojan: "Pred sabo sem ga imel, gledal ga pa nisem, ker nimam prav veselja gledati ga. Mi ni simpatičen." Maj pa je povedal, da je njegova tekmovalnost zadnja stvar, s katero bi se obremenjeval.

Bojanova tekmovalnost je bila zadnja stvar, s katero bi se Maj obremenjeval. FOTO: POP TV

Anže je bil morda v prednosti, saj je doma še največkrat pripravil lava tortico. Sanja je bila v zaostanku, Maj ni imel prav dobrega občutka, Bojan pa je bil zelo optimističen. Ko je vzel sladico iz pečice, je pokal od ponosa. Bil je edini, ki mu je uspelo dostaviti popolno sladico, in je bil ob Karimovih pohvalah izjemno ganjen. Maj mu je uspeh privoščil, Bojan pa je menil, da je s tem ranil njegov ponos in se je veselil trenutka, ko mu bo z balkona pomahal v slovo.

Bojan je pokal od ponosa FOTO: POP TV

Druga sladica, ki so jo morali pripraviti Maj, Sanja in Anže, je bil čokoladni mousse. Anže je debelo pogledal, ko je slišal, da imajo na voljo samo 20 minut. Maj je popešil, vedel je, kako se stvari streže, saj ga je že večkrat pripravljal, a je Bine imel občutek, da bo naredil napako z eno izmed tehnik, ki jo je uporabil. Sanja se je zanašala na balkon, obenem ni dobro stepla beljakov, enako Anže. Maj na koncu ni dostavil dovolj zračne sladice. Anžetov mousse je na prvi pogled obetal manj od Sanjinega, a so po okušanju sodniki ugotovili, da je dovolj zračen in zelo okusen. Sanja ni dovolj dobro vmešala beljakov, zato si je lahko Anže oddahnil. Bil je zelo čustven, ko je pripovedoval, da je med snemanji imel še druge obveznosti, saj je še študent, poleg tega je izgubil babico.

Anže je bil zelo čustven FOTO: POP TV

Maj in Sanja sta se na izločitvenem testu morala dokazati s sijočo čokoladno glazuro. Maj ni imel izkušenj s pripravo, dobila pa sta vsaj recept. Sanja je bila prepričana, da je Maj nepremagljiv, in se je že pripravljala na poraz. Sanja: "Če me že mora kdo premagati, naj me premaga najboljši." Bila je povsem razdvojena, saj je borila proti nekomu, ki je bil "tako pravičen, tako pošten, tako potrpežljiv", da ji je pokazal stvari, ki jih ni razumela. Želela je ostati, a je enako želela tudi Maju.

Pred začetkom dvoboja FOTO: POP TV

Sodniki so tekmovalca opozorili, da morata biti res natančna pri odmerjanju sestavin. Menili so, da Maj ni tako suveren kot ponavadi. Med pripravo je pogledoval proti Sanji, a zato, ker mu ni bilo vseeno zanjo. Sledilo je napeto oblivanje torte in še bolj napeto ocenjevanje. Ko so sodniki Sanjo vprašali za mnenje, katera glazura je lepša, je govorila s solzami v očeh. Sanja: "Jaz nočem, da je moja torta lepša." Počutila se je, kot da bo prijatelju zarila nož v hrbet. A njen preliv je bil dejansko lepši, kar je pomenilo, da mora Maj na presenečenje vseh domov. Ko je Sanja prišla na balkon, je bruhnila v jok.

Sanja je bila povsem pretresena, strašno hudo ji je bilo za Maja FOTO: POP TV

Sodniki so se morali posloviti od Maja. Bine Volčič: "Ne bomo si te zapomnili po slabih sladicah, ampak po res odličnih slanih jedeh, ki smo jih imeli mi trije čast poskusiti." Dodal je, da so ga njegovi sotekmovalci z razlogom označili za favorita. Maj je povedal, da mu je bilo v čast kuhati za sodnike in skupaj s sotekmovalci. Zahvalil se je in priznal, da mu ni vseeno zaradi razpleta, a je odšel z lepimi občutki.

Neverjeten prizor FOTO: POP TV

Špela je komentirala: "Maj nam ni bil konkurent, ampak bolj mentor, prijatelj, in sploh ne vem, kako bomo lahko kuhali naprej brez njega." Bojan pa je že načrtoval ognjemet, s katerim bi proslavil dogodek, ki si ga je tako zelo želel videti.

Bojan je že načrtoval ognjemet ... FOTO: POP TV

Prihodnji teden bo kuhalnico zavihtel Bine Volčič. Tresle se bodo roke, tekle bodo solze, zato bodite zraven v sredo in četrtek ob 21. uri na POP TV. Enodnevna predpremiera vseh oddaj MasterChef Slovenija na VOYO.