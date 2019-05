Neverjetna smola za Nastjo, izpadel je tudi Andrej

Kljub čustvenim pretresom je mladi Anže Kuplenik z odliko opravil individualni test. Na izločitvenem testu je bila neprižgana pečica usodna za perspektivno Nastjo Novak, slabo pripravljeni eclerji pa za Andreja Težkega.

Za zadnja mesta v najboljši deseterici tekmovalcev nove sezone šova MasterChef Slovenija so se borili Špela Golob, Nastja Novak, Andreja Težak, Anže Kuplenik in Klemen Lampič. Vsak je dobil nalogo, ki je bila namenjena samo njemu. Andrej je zagledal kozico iz kuhinje njegove babice, ob tem se je spomnil tudi na svojo mamo in ni mogel zadržati solz. Jokal je tudi Anže, tudi njega so ob pogledu na slivove cmoke preplavili spomini na njegovo mamo, ki ga je ogromno naučila. Nastja je zagledala babičino musako, ki si jo zaželi vsakič, ko pride s potovanja. Špela se je prav tako spomnila na svojo babico, ki je nima več ob sebi. Veliko ji je pomenilo, da so sodniki obudili lepe spomine nanjo.

Čustveni Anže FOTO: POP TV

Klemen je upal, da bo zagledal rižev narastek, ki bi ga bilo lažje pripraviti, a so ga presenetili s krofi. Slednje mu je njegova mama spekla v zadnjem mesecu nosečnosti in med peko dobila popadke, a je najprej dokončala delo, nato pa šla v porodnišnico rodit njegovega bratca.

Njegova super mama mu je kljub popadkom spekla krofe FOTO: POP TV

Naloga tekmovalcev je bila, da iz popolnoma enakih sestavin pripravijo popolnoma drugačno jed. Na voljo so imeli 40 minut, zato so morali napeti možgane. Anže je bil za razliko od Andreja popolnoma zbran, Klemen se je lotil priprave torte, nad čemer se je Karim Merdjadi čudil, saj si sam tega v tako kratkem času ne bi upal. Špela si je zadala preveč kompleksno jed, tudi Nastja je zaradi tega opustila prvotni načrt.

Špela je trmasto vztrajala pri svoji odločitvi FOTO: POP TV

Klemen je povsem osredotočeno korakal proti cilju, Andrej pa se ni mogel zbrati zaradi žalostnih spominov na mamo. Anže je navdušil Bineta, ko je spremenil svoj prvotni načrt in začel pripravljati sladke raviole. Med okušanjem je tudi zadovoljno godel, zato se za njegovo usodo verjetno ni nihče pretirano bal. Andrej pa se je vseskozi zanašal na balkon, sodnikom se je zdelo, da morda celo preveč.

Andrej se ni mogel zbrati zaradi spominov na mamo FOTO: POP TV

Nastji je na koncu zmanjkalo časa, bila je razočarana, ker ni izkoristila sestavin svoje najljubše jedi. Pred sodnike je prinesla drugo jed z nezadostno termično obdelanimi polpeti, kar je razjezilo Luko Jezerška. Nastja: "Moja najhujša nočna mora se je uresničila ... Najraje bi se pogreznila v zemljo, ker sem samo sebe pustila na cedilu, pa tudi babico in sodnike." Špela bi sodnike navdušila s svojo pito, a izkušeni Karim je ugotovil, da testo na dnu ni dovolj pečeno. Karim: "Hudič se skriva v detajlih." Anže je s svojimi polnjenimi sladkimi testeninami prav razveselil sodnike. Luka je povedal, da bi bila njegova babica zagotovo ponosna nanj. Andrej je bil pred sodniki znova zelo čustven. Uspelo mu je pripraviti okusno pito, a je pokazal premalo kreativnosti. Zadnji je bil na vrsti Klemen, ki je bil zadovoljen s svojo tortico, sodniki malce manj. Na balkon se je lahko povzpel Anže, ki je pokazal veliko mero drznosti in izvirnosti.

Anže je pokazal izvirnost in drznost FOTO: POP TV

Ostali štirje so si morali nadeti črne predpasnike. Pripraviti so morali, kot se je izrazil Karim, fantastično francosko sladico, eclerje, katere priprava pa je lahko prava nočna mora. Nastja in Andrej sta se očitno kar strinjala s tem, a tudi Špela in Klemen sta bila na trnih.

Strah in trepet tekmovalcev FOTO: POP TV

Nastja ni sledila pravemu vrstnemu redu priprave, zato so sodniki zmajevali z glavami. Andrej je pomotoma stresel koruzni škrob v jajca, a je kljub Karimovemu opozorilu nadaljeval z delom. Nastja je nato opozorila nase v pozitivnem smislu, saj je dohitela in prehitela ostale tekmovalce. Andreju je tudi na izločitvenem testu pomagal balkon, a je bil kljub temu zelo raztresen.

Ko je Nastja ugotovila, da pečica ni bila prižgana. FOTO: POP TV

Nastja je nato ugotovila, da se njeni eclerji sploh niso pekli, ker ni prižgala pečice. Bila je povsem obupana, njeno razočaranje je bilo še večje, ker je imela pripravljene vse ostale komponente. Bine je opozoril tekmovalce: "Kljub temu, da ste ugotovili, da gre Nastji slabo, še ne pomeni, da se lahko sprostite." Luka je Nastji pomagal pri izdelavi eclerjev, a ji ni uspelo in se je morala posloviti. Žal ji je bilo, da se ni mogla dokazati kot individualna kuharica.

S težkim srcem je odložila MasterChef predpasnik FOTO: POP TV

Sodniki so nadaljevali z ocenjevanjem. Izgled Špelinih eclerjev je bil še najboljši, a niso bili popolni. Obljubila je, da bo odslej upoštevala nasvete sodnikov. Klemen je upal, da bo dobil vsaj oceno zadostno, nakar se je izkazalo, da so bili Andrejevi še slabši od njegovih. Kljub kritikam na račun zadnje pripravljene jedi je odšel z dvignjeno glavo. Povedal je, da se je veliko naučil in da ima kuhinjo še rajši kot prej.

Andrejevo slovo FOTO: POP TV

