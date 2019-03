Tina Hrastnik pravi, da je ob prijavi za sodelovanje v kuharskem šovu MasterChef Slovenija stopila iz milnega mehurčka in se podala v neznano. Tina: "Itak ne veš, v kaj se podajaš, da bo večja prepoznavnost, ljudje te bodo opazili, v oddaji si, pojavljaš se po televiziji. Ni vsak za to, moraš imeti pogum, da se prijaviš. Pa koliko je še enih stvari zadaj, ki jih gledalci ne vidijo. Vsi ti pritiski, trema, kamere. Ko prideš notri, drugače odreagiraš kot bi v resnici."

Njen največji zaklad je sicer njena hčerka, s katero skupaj nadvse uživata. Tako sta si denimo privoščili zajtrk na celjskem gradu. Tina: "Enkrat prejšnji večer sva bili v mestu, sva šli v knjižnico po knjige. Potem sem ji pokazala celjski grad in je bila vsa navdušena. In sem ji rekla: "Kaj pa če bi imeli naslednji dan zajtrk na celjskem gradu, kot pravi princeski?" Mala je bila takoj za in sem doma pripravila zajtrk, vse skuhala, dala v vrečko in sva šli. In sva imeli pravi zajtrk na celjskem gradu."