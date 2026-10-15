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MasterChef Slovenija

Nihče se ne more zanašati na imuniteto, napake bodo usodne

Velenje, 15. 10. 2026 16.10 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Tekmovalci se bodo na tokratnem izločitvenem testu soočili z enim najtežjih postopkov v slaščičarstvu. Nihče se ne more zanašati na imuniteto, zato bodo ob napačnih korakih imeli velike težave, za enega izmed njih pa bo tekmovanja konec.

Potem ko sta se Anna Masieievska in Tadej Oblak na balkonu pridružila Dominiku Gajšku in Ianu Polaku Rožacu, so črne predpasnike dobili Ajda Osta, Jure Brumen, Tanja Rajar, Tjaša Kušter, Tilen Zonta in Gregor Spudič. Tokrat se nihče izmed njih ne more zanašati na značko imunitete. Tanja bo priznala, da jo je ob takšni konkurenci strah: "Zaradi tega je mogoče pritisk še toliko večji, ker se zavedaš, da moraš res biti boljši med najboljšimi." Tilen: "Zame je danes obstanek in to, da nisem najslabši, v bistvu brezpogojen."

Šesterica se bo preizkusila v pripravi čokolade, ki bi lahko po dubajski postala nov kulinarični hit. Sodniki bodo pričakovali drzne ideje, a o usodi tekmovalcev ne bo odločala samo kreativnost, pomembno bo tudi tehnično znanje. Priprava čokolade skriva ogromno pasti, največja med njimi je temperiranje, ki velja za enega najtežjih postopkov v slaščičarstvu. Če bo pravilen, bo čokolada gladka, sijoča in bo lepo zdrsnila iz modela, če bo napačen, bodo tekmovalci imeli velike težave.

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

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