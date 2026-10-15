Nihče se ne more zanašati na imuniteto, napake bodo usodne

Potem ko sta se Anna Masieievska in Tadej Oblak na balkonu pridružila Dominiku Gajšku in Ianu Polaku Rožacu , so črne predpasnike dobili Ajda Osta , Jure Brumen , Tanja Rajar , Tjaša Kušter , Tilen Zonta in Gregor Spudič . Tokrat se nihče izmed njih ne more zanašati na značko imunitete. Tanja bo priznala, da jo je ob takšni konkurenci strah: " Zaradi tega je mogoče pritisk še toliko večji, ker se zavedaš, da moraš res biti boljši med najboljšimi. " Tilen: " Zame je danes obstanek in to, da nisem najslabši, v bistvu brezpogojen. "

Šesterica se bo preizkusila v pripravi čokolade, ki bi lahko po dubajski postala nov kulinarični hit. Sodniki bodo pričakovali drzne ideje, a o usodi tekmovalcev ne bo odločala samo kreativnost, pomembno bo tudi tehnično znanje. Priprava čokolade skriva ogromno pasti, največja med njimi je temperiranje, ki velja za enega najtežjih postopkov v slaščičarstvu. Če bo pravilen, bo čokolada gladka, sijoča in bo lepo zdrsnila iz modela, če bo napačen, bodo tekmovalci imeli velike težave.

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