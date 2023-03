Nik Marolt: Normalen med posebneži in poseben med normalnimi

23-letni Nik Marolt iz Ljubljane pravi, da ne gre nikamor brez svoje lesene košarice. Fizično in mentalno se sprošča med delom na vrtu, sicer pa dela v video produkciji. V želji po spremembah v svojem življenju se je prijavil k sodelovanju v MasterChefu Slovenija.

Nik Marolt je s svojimi 23 leti najmlajši moški med tekmovalci devete sezone MasterChefa Slovenija. V svoji predstavitvi se opiše kot posebnež. Nik: "V življenju verjamem v individualnost posameznikov. Vsak živi svojo zgodbo in vsaka je posebna. Menim, da je tudi moja. Hkrati pa imam par lastnosti, ki jih nima ravno vsak, na primer kamor koli grem, s sabo vzamem svojo leseno košarico – cekar." Veliko časa preživi na svojem vrtu, kjer pridela vso zelenjavo, ki jo potrebuje. Kot je izjavil, se je dobro pripraviti na apokalipso, ki prihaja. Nik: "Do apokalipse se opredelim bolj za šalo kot zares. Velika verjetnost je, da se bo nekoč zares zgodila, še veliko večja pa, da je sam ne bom dočakal v svojem življenju. Ne glede na 'konec sveta' pa je samozadostnost nekaj zelo dobrodošlega, če ne skoraj nujnega, kar se je izkazalo v preteklih letih. Razmere so zelo nepredvidljive, zato se je najbolje zanašati sam nase. Poleg tega hrano, ki jo pridelaš sam, zagotovo veliko bolj ceniš, hkrati pa delo na vrtu omogoča tako fizično kot tudi mentalno sprostitev."

icon-expand FOTO: osebni arhiv icon-chevron-left icon-chevron-right

Nik izstopa tudi zaradi svojih centimetrov, ki so še leto dni nazaj morali nositi 123 kilogramov. Do začetka snemanja jih je uspel stopiti 20. Nik: "Že vse življenje imam težave z nihanjem telesne teže. V mladosti sem bil bolj 'buckast', zaradi česa sem večkrat tudi zajetno shujšal. V koronskih časih mi je uspelo znova nabrati kar nekaj odvečnih kilogramov, tako sem se v lanski projekt hujšanja spustil namenoma in načrtovano, uspelo pa mi je predvsem z reguliranjem hranjenja. Prenehal sem jesti zajtrk oziroma pred dvanajsto uro zjutraj, pa tudi prenehal jesti sladkarije in prigrizke, kot so čipsi in podobne stvari." Ob tem pa dodaja: "V življenju imam ta problem, da vedno hočem več in bolje. Zelo težko sem zadovoljen sam s sabo, zato tudi težko govorim o konkretnih začrtanih ciljih. S fizičnega stališča se počutim veliko bolje kot leto dni nazaj, rad pa bi izgubil še kakšen dodaten kilogram."

icon-expand Mladi Nik FOTO: osebni arhiv

Mladi Ljubljančan dela v video produkciji, k sodelovanju v kulinaričnem tekmovanju pa se je prijavil v želji po spremembah v svojem življenju. Nik: "V kulinarične vode skačem, ker je tudi to ena mojih večjih ljubezni in strasti v življenju. V idealni situaciji bi združil oboje, vsekakor pa se s prijavo v MasterChefa ne poslavljam od video produkcije. Rad se izpopolnjujem na vseh možnih področjih in zgolj ta del življenja bom bolj resno posvetil kuhanju. Po koncu šova nimam želje profesionalno delati v kulinariki, ker vem, da se mi bo kuhanje prehitro zamerilo. Zato se bom zagotovo vrnil v video produkcijo, verjetno pa tudi še v tisoč drugih stvari." Ljubezen do kuhanja je v njem prebudila njegova mama. Kot se pošali, je šlo za njeno ukano, za katero pa ji je silno hvaležen: "Seveda sem ji neskončno hvaležen, tudi za vse, kar me je naučila, ter vse trenutke skupnega eksperimentiranja v kuhinji."

icon-expand Nik Marolt je eden izmed tekmovalcev devete sezone MasterChefa Slovenija. FOTO: osebni arhiv