Nik Marolt presenetil s taktično igro, poslovil se je Marko Vertačnik

Tekmovalci so na prvem izločitvenem testu kuhali z osnovnimi sestavinami. S taktično igro, a tudi znanjem je povedel mladi Nik Marolt. Marku Vertačniku je proti koncu kazalo zelo dobro, a se je moral posloviti.

Spopad z osnovnimi sestavinami Osem tekmovalcev se je pomerilo na prvem izločitvenem testu sezone. Spopasti so se morali s sestavinami, ki jih najdemo v vsaki domači kuhinji. Pripraviti so morali jedi iz osnovnega nabora, ki ga sestavljajo moka, jajca, mleko, maslo, sol, poper, smetana, olje, kis, sladkor, kvas in pecilni prašek. Tekmovali so v treh krogih, v prvem so morali pripraviti krhko testo, skuto, indijski kruh naan in smetanovo (toffee) karamelo. Z vsako jedjo so si lahko prislužili po eno točko.

icon-expand Tekmovalci so morali pripraviti jedi iz osnovnega nabora sestavin. FOTO: POP TV

Nik taktično do treh točk Marko Lapajne je prvi pripravil skuto, takoj za tem je imel pod streho toffee karamelo, zapletlo se mu je pri krhkem testu, ki ga je delal neštetokrat. Tudi drugi tekmovalci so imeli težave, predvsem s krhkim testom. Luka Jezeršek je bil v skrbeh za Žigo Škvorca, Aljošo Galuna in Marka Vertačnika. Nik Marolt je nato ocenil, da je čas za rdeči gumb. S pritiskom nanj je končal kuhanje vsem sotekmovalcem. Ti bi morali pripravljene komponente postaviti na desno stran pulta, a so pred praznim obstali trije tekmovalci, Aljoša, Zala Pungeršič in Žiga. Nik je s taktično igro osvojil tri točke, eno je osvojil Marko Lapajne.

Nik gre na balkon V drugem krogu so morali tekmovalci pripraviti tri jedi, jajčni souffle, skutne njoke in stepeno zeliščno maslo. Tekmovalci so bili osredotočeni in motivirani, odločeni so bili, da ne bodo ponovili napake iz prvega kroga. Tilen Belošević se je v žaru borbe porezal, a ni vrgel puške v koruzo. Marko je bil v nekem trenutku zelo zadovoljen s svojim napredkom, nato pa je odprl pečico, da bi preveril, kako kaže s soufflejem, kar pa je velika napaka. Zala je nato pohitela do rdečega gumba in ustavila kuhanje. Aljoša je osvojil eno točko za zeliščno maslo, Žiga in Nik prav tako. Zala je osvojila dve točki, za maslo in za njoke. Tilen je osvojil dve točki za souffle in maslo. Marko Lapajne si je prislužil dve točki za maslo in njoke. Nik se je tako lahko prvi povzpel na balkon, a se ni želel pretirano veseliti.

icon-expand V MasterChefu Slovenija je pomembna tudi taktika. FOTO: POP TV

Marko Lapajne se izkaže v drugem krogu Vse druge tekmovalce je čakal zadnji krog izločitvenega testa, v katerem so morali pripraviti biskvit in creme brulee. Na voljo so imeli 50 minut. Aljoša je povsem pozabil, kako bi se moral lotiti biskvita. Povedal je, da ne obvlada sladic, njegovo področje je priprava steakov. Marko Lapajne je pripravil obe jedi in je bil prepričan vanju. Bine je njegov biskvit pohvalil kot zelo lepega. Tudi biskvit Marka Vertačnika je bil videti popoln. Tilen se je odločil, da bo znova pripravil creme brulee, z žalostjo pa je ugotavljal, da tudi njegov biskvit ni pečen.

Tekmovalci so svoje izdelke prinesli pred sodnike. Marko je dobil pohvale za biskvit, a tudi za creme brulee. Marko Vertačnik žal ni dovolj spekel biskvita, enako težavo je imel s creme bruleejem. Bine Volčič je nato nagovoril njegovega soimenjaka: "Ampak, Marko Lapajne. Kaj si ti danes vse dal skozi. To meni pove samo eno, da si prvi na izločitvenem testu, ki si si zaslužil s krvavimi rokami balkon."

icon-expand Na izločitvenem testu se je izkazal tudi Marko Lapajne. FOTO: POP TV

Na balkon tudi Zala, Žiga in Aljoša Zala je bila presrečna, ko je Bine njen biskvit, ki ga je sicer raztrgala zaradi naglice, pohvalil kot sočnega, okusnega in ravno prav sladkega. Tudi njen creme brulee, ki ga je delala prvič, je bil zelo dober in kremast. Tekmovalka se je lahko povzpela na balkon.

Žiga ni do konca spekel biskvita, njegov creme brulee pa je bil zelo okusen, zato se je lahko povzpel na balkon. Aljoša je dobil nasmeh do ušes, ko je slišal, da njegov biskvit ni dober za torto, a bi bil dober za rolado. Čeprav se mu creme brulee ni posrečil, se je lahko povzpel na balkon, saj je bil njegov biskvit boljši od Markovega.

Ostaneta Tilen in Marko Vertačnik, poslovi se slednji Tilen ni do konca spekel biskvita, njegov creme brulee je bil daleč od popolnega, a je bil boljši od Markovega. Kot zadnji si je prislužil balkon, to pa je tudi pomenilo, da se pot Marka Vertačnika v MasterChefu Slovenija končuje. Povedal je, da bo kuhanje vedno njegova ljubezen, da pa mu manjkajo veščine priprave osnovnih kuharskih receptov. Marko: "Danes ni bil moj dan. Ni konec sveta zame, ampak grem z dvignjeno glavo ven."

icon-expand Marko Vertačnik in Tilen Belošević se bodrita pred končno odločitvijo sodnikov. FOTO: POP TV