Nik: Nismo mogli verjeti, da je vse to res

Deveta sezona MasterChefa Slovenija je minuli teden dobila peterico najboljših kuharjev. Eden od njih si bo na koncu priboril pokal, laskavi naziv in bogato denarno nagrado, zato je med njimi po snemanju kljub utrujenosti vladalo veselje, pa tudi nejevera.

Deveto sezono MasterChefa Slovenija je začelo 16 ljubiteljskih kuharjev. Po številnih preizkušnjah ter psihičnem in fizičnem naporu jih je v tekmovanju ostalo samo še pet. Najboljšo peterico sestavljajo Anja Fir, Zala Pungeršič, Žiga Škvorc, Nik Marolt in Sandra Dobaj, nad dosežkom pa so upravičeno ponosni. Kot je povedala Zala: "Priborjeno mesto v top 5 je res zelo velik dosežek. Še en mejnik, o katerem ob vstopu v MasterChef kuhinjo nisem upala niti sanjati. Ker pa se je zgodil, so me po snemanju preplavila res močna čustva sreče. Le kdo ne bi bil vesel? Domači so bili ponosni name in so mi stali ob strani še naprej. Tudi s sotekmovalci smo se podružili in si čestitali."

icon-expand Anja Fir in Zala Pungeršič sta si prvi priborili mesti v najboljši peterici. FOTO: POP TV

Nik se spominja, da se je med borbo za peterico najboljših kuharjev sezone dogajalo ogromno. Nik: "Fizično zares naporen izločitveni test, hkrati pa čustveno nabit. Glede na to, kako se je vse skupaj odvilo, je dejansko bolelo bolj, da nas je Tilen zapustil, kot pa sem se veselil dejstva, da sem uspel priti v top 5. Po koncu snemanja smo po mojem vsi 'padli dol', vsak v svojo posteljo. Je pa v hiši postajalo vse bolj čudno. Velikokrat smo se spraševali, kje so ostali, in govorili, kako prazno je vse skupaj. Nismo mogli verjeti, da je vse to res. Doma so se seveda vsi zelo veselili, zagotovo bolj kot jaz sam. Meni je vsekakor celoten moment, malo za šalo, 'uničil' Tilen. Proti koncu sezone zares nisem več gledal nase in na svoje uspehe. Dejansko smo se z nekaterimi res tako povezali, da sem veliko bolj navijal za njih in se veselil njihovih uspehov kot svojih, hkrati pa so me njihovi neuspehi tudi prizadeli."

icon-expand Najboljših pet FOTO: POP TV