Nikoli ne bo dovolil, da bi mu stres prišel do živega

Si prvi, ki je izpadel iz tekmovanja za naziv novega MasterChefa. Ali si bil zaradi tega vsaj malce razočaran?

Nisem razočaran, ker sem spoznal, da to ni zame.

Kako pa so to sprejeli oziroma komentirali tvoji največji navijači?

Večina prijateljev se je samo zelo smejala, moji bližnji pa so mi čestitali. Reakcije so bile zelo pozitivne.

Pred začetkom šova si povedal, da se želiš naučiti novih kuharskih tehnik. Ali ti je to v tako kratkem času tudi uspelo?

To mi je pa zelo uspelo. Na delavnicah in v samem šovu sem pripravljal stvari, ki jih še nikoli nisem, naučil sem se veliko novih tehnik in stvari, ki jih doslej nisem imel možnosti delati.

Vse do konca si vztrajal pri odločitvi, da ne boš dovolil, da bi ti stres prišel do živega. Od kje ti ta trma in trdnost?

Trma od vedno, odkar sem bil majhen. Pa ne gre toliko za trmo, kot za prepričanost v svoja stališča. To je pogled na življenje, ki sem ga osnoval pred nekaj leti, in se mi zdi edini pravilen. Ne vem, zakaj bi se stresiral, če je to samo slabo zame.

Sprva so bili sodniki videti kar malce nezadovoljni zaradi tvoje ležernosti, a so na koncu povedali, da moraš ostati tak, kakršen si. Kako bi komentiral to njihovo kar malce presenetljivo gesto?

Bine je povedal, da bom daleč prišel s tem, kakršen sem, toda ne v MasterChef kuhinji. Meni se to zdi zelo lepo in se mi zdi, da me je Bine zelo vzljubil.