Imam dva taka posebna sončka, stara 13 in 14 let. Ta deček, ki je bil z Luko, je bil zelo podoben mojemu Vanu. Take lepe iskrive oči, frizura dokaj podobna … Ko je bil Van star toliko kot on, mu je zagotovo bil zelo podoben in me je dejansko vrnilo nazaj domov. V bistvu je bilo kar več teh trenutkov. Spomnim se, ko smo prišli v kuhinjo in sem zagledala tiste risbice. Opazovala sem situacijo in sem si rekla: "Ooo, moja dva doma, jaz pa tukaj kuham." In ves čas sem spraševala, kaj delata, ali je vse tako kot mora biti. Saj vem, da je bilo, ker sem zaupala njima in možu, ampak se mi zdi, da situacija, ko si dolgo časa ločen od družine, ni ravno prijazna. Vsak trenutek, ko si bil brez neke zaposlitve možganov, si imel čas, da ti misli odbezljajo domov. Potem sem se vprašala, zakaj sem tukaj, po kaj sem prišla, skoncentrirala sem se, zbrala in delala naprej.

Prihod treh mladih strogih kritikov te je spomnil na tvoja otroka in to zagotovo ni bil edini trenutek, ko se ti je trgalo srce ob misli nanju in te je vleklo domov, drži?

Jaz sem jih že prej opozorila, da to pa ne bi bilo dobro, da gledamo, ampak sem potem rekla, da sem kljub vsemu to jaz. Včasih se zgodi takšen ali drugačen preobrat in pošlje iz ust besede, ki sicer ne bi bile izrečene. Ampak to je dejansko posledica stresa. Jaz sicer nisem ponosna na svoje besede, ampak smo v šovu in sem pustila, da je šlo vse ven iz mene. S tem sem dejansko sprostila adrenalin, da sem lahko naprej ustvarjala. Vsi smo iz kože, mesa, kosti in mislim, da bi vsak v dani situaciji odreagiral podobno.

Oddaje sicer bolj razkrivajo tvojo nežnejšo, pozorno plat, ko v stresnih, tekmovalnih situacijah pokažeš svojo človečnost v najlepši možni luči. Sta te tako vzgojila starša ali si šla sama po poti osebnostne rasti?

Verjetno je v osnovi starš, ampak potem je pa na vsakem posamezniku. Sama sem šla čez takšne in drugačne vzpone in padce, težke situacije, in to v bistvu gradi osebnost. Rekla bi, da si v devetdesetih odstotkih sam odgovoren za to, kar dejansko potem postaneš. Je starš, ki ti da neko osnovo, neke smernice, in te poskuša zapeljati na pravo pot, potem je pa na tebi, kaj boš iz tega potegnil in naredil.

Ker te ravno najtežje življenjske preizkušnje najbolj izoblikujejo …

Zdi se mi, da bi v nasprotnem primeru drugače gledala na življenje, vse bi mi bilo samoumeno, pa ni. Nič ni samoumevno in nič ni čez noč, če si pa ti nekaj zelo želiš, če se za nečim ženeš, in si obenem pozitiven in dober do drugih, se vedno razplete tako, kot se mora.