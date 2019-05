Tomaž Zevnik je v šovu MasterChef Slovenija dobil to, kar je res potreboval. Spoznal je, kaj vse zmore, in da prositi za mnenje ali pomoč ni sramota. Komentiral je tudi reakcijo sotekmovalca, nad katero je bil zelo začuden.

Imel si to srečo, da si se poslovil po izločitvenem dvoboju, v katerem si dejansko zelo užival. Na krožnik si izlil svojo ljubezen do Japonske in malo je manjkalo, pa bi premagal močnega nasprotnika, Maja Janežiča. Kako to, da ti je uspelo med kuhanjem ostati tako miren in zbran? Preden sem šel v dvoboj proti Maju, sem si mislil, da bo to mogoče moja zadnja možnost, da premagam Maja, pridobil sem veliko izkušenj in znanja in vse to bom pokazal na mojem zadnjem krožniku. Ko je prišla matcha kot ena izmed sestavin, pa sem si rekel, da če sem že začel z Japonsko, bom pa tudi končal z Japonsko. Sodniki in tekmovalci so bili priče tvoji preobrazbi, na izločitvenem dvoboju si bil povsem drug človek kot na začetku tekmovanja. Kako pa si te spremembe doživljal sam? Videl sem, da sem zmožen narediti veliko, to sem še posebej opazil na svojem predzadnjem izločitvenem testu, ko sem bil na dnu in sem potreboval malo pomoči, da sem končno, končno prepoznal, kaj vse zmorem.

Nekateri gledalci in tekmovalci so bili mnenja, da si se samo pretvarjal, da nimaš dovolj znanja in izkušenj, da si v resnici znal veliko več. Tvoj komentar? Nisem se pretvarjal ne pred gledalci, ne pred sotekmovalci. Včasih res nisem vedel, kaj naj skuham in pripravim med izzivi, ampak nekaj me je vodilo naprej. To naredi, to je dobro. Nisem mislil z glavo, ampak sem zaupal svojim občutkom … trebuhu. Po resnici, gledam kuharske oddaje in posnetke na spletu, ampak nikoli se nisem spomnil na neko specifično stvar, ki sem jo gledal. Zdi se mi, da sem ob vseh teh izkušnjah, ki sem jih pridobil med delom, in gledanjem oddaj, dobil nek podzavestni čut. Zavestno ne vem, kaj delam, ampak podzavestno vem, da bo dobro. Bojan Bešter je bil ob tvoji izločitvi zelo čustven, celo zajokal je. Kako si doživljal to njegovo reakcijo in njegove lepe komentarje o tebi? Bil sem prav začuden in istočasno vesel, da sem dobil takega prijatelja, ki je moški, ampak ga ni sram pokazati svojih čustev do drugega prijatelja. Prav vesel sem. Hvala ti, Bojan, za vse tvoje spodbudne besede, prav vesel sem, da sem te spoznal in sva še vedno prijatelja in greva na pivo.

Kot smo videli v napovedniku za prihodnji oddaji, se namerava Maju celo maščevati za to, da te je izločil. Ali bi ti na njegovem mestu storil enako? Jaz nisem maščevalen človek. Razumem Bojana, ker je močno navijal zame in bi mi privoščil zmago, ker bi to zmago potreboval bolj, kot Maj. Ampak to ne pomeni, da bi me to pustilo hladnega. Jaz bi se trudil, da bi poplačal ta dolg. Špela je komentirala, da nekateri tekmovalci ‘igrajo’, da so pred kamerami drugačni, kot so v resnici. Kdo je po tvojih opažanjih in izkušnjah največji igralec v šovu in kdo najbolj pristen? Po resnici povedano nimam pravega občutka, kdo igra, kdo pa ne, ker se ne ubadam s tem, ker vem, da je vsak človek drugačen, in ga takega tudi sprejmem. Če pa kdo govori o meni, ne da bi se o tem najprej pogovoril z menoj, in želi situacijo rešiti sam, je izgubil moje zaupanje. Osebno se mi najbolj iskreni zdijo Bojan, Sanja, Tit in Anže. Kako so tvojo pot v šovu komentirali tvoji sodelavci? Prav oni so te tudi spodbudili prijavi. Moje sodelavke in sodelavci v vrtcu so zelo navdušeni nad tem, kako mi uspeva, in mi želijo vse dobro, in rad bi se osebno zahvalil vsem iz vrtca Zarja za spodbudo, posebej Anici, ki mi je dala idejo, da se prijavim v MasterChefa.

Kakšnih odzivov pa si bil deležen v družinskem krogu? Doma so zelo veseli in ponosni, kako mi uspeva in kako daleč sem prišel, da mi je ta oddaja dala, kar sem resno potreboval. Starši so bili malo skeptični, kako mi bo to uspelo in kaj bi mi to sploh prineslo, ampak vsakič, ko sem prišel naprej, so bili bolj navdušeni in so resno ponosni name in na to, kar mi je uspelo. Tudi stara mama in teta sta zelo ponosni name. Kolegi pa ne morajo verjeti, kako dober sem, in so vsi navdušeni nad mano, tako da jih celo spravim v jok. Prav vesel sem in zelo sem hvaležen mojim staršem in prijateljem, ki so me podpirali in me motivirali v slabih časih. Najlepša hvala vam vsem. V šovu si odprl svoje srce in gledalcem zaupal svoje izkušnje iz osnovne šole, ko si bil deležen zbadljivk in žalitev. Se ti je morda kdo opravičil za svoje besede in izživljanje nad teboj? Osebno se mi še nihče ni opravičil in tega od nikogar ne zahtevam in ne pričakujem. Kar je v preteklosti, je v preteklosti. To, kar se mi je dogajalo v šoli, nikomur ne zamerim. Sam tega ne bo storil nikomur, sem pa za izkušnjo celo malo hvaležen, ker sem se že v mladih letih naučil, kaj je to ponižnost.

Luka Jezeršek je ob tvojem slovesu povedal, da zmoreš več, kot si misliš. Ali si te njegove besede prezrcalil v prakso? Lukove besede sem si vzel k srcu in jih še dandanes upoštevam, in to se tudi vidi v mojem vsakdanjem življenju, v službi, ker vem, da mi bodo stvari uspele. Če pa ne, se pa moram pobrati in ponovno poizkusiti. Naučil sem se tudi, da prositi za pomoč ali mnenje ni sramota. S čim se trenutno ukvarjaš in kakšne načrte imaš za prihodnost? Trenutno sem še v službi, ampak že gledam naprej. Resno me mika Japonska kulinarika in že raziskujem glede različnih izobraževanj na Japonskem, ki jih vodijo mojstri. Kar me zaenkrat drži nazaj, so finance, ampak to bom že nekako rešil. S kolegi se tudi dogovarjamo, da bomo pripravili dogodek, več pa še ne bom povedal. V šovu ostaja pet najboljših tekmovalcev. Kateremu izmed njih pripisuješ največ možnosti za zmago? Vsi preostali tekmovalci so zelo močni in zmožni, vsak na svojem področju … Zelo težko je izbrati samo enega izmed njih, najbolj privoščim zmago Bojanu, ker je dobesedno zlival znoj in kri v kuhinji. Najbolj zmožna se mi pa zdita Anže in Maj. Oprosti, Sanja.

Ustvarjalci šova MasterChef Slovenija že zbirajo prijave za novo sezono. Kaj bi položil na srce vsem strastnim slovenskim kuharjem in kuharicam, ki morda oklevajo s prijavo? Najpej bi se prisrčno zahvalil in opravičil vsem mojim navijačem, ki so me spodbujali. Hvala in oprostite mi. Če imate željo biti del zgodbe MasterChef Slovenija, se prijavite, tudi če ne znate speči reberc, tudi če ne veste, ali zmorete. Če imate smisel, veselje in pogum do kuhanja, pridite in poskusite. Nič ne boste izgubili, samo pridobili boste, od znanja do novih prijateljev.