'Nisem želela z imuniteto prikrivati svojega slabega krožnika'

Poslovila si se po izločitvenem testu, ki je bil najdaljše kuhanje v zgodovini slovenskega MasterChefa. Tvoj prvotni načrt sta bili dve jedi, čez noč si si premislila in se žal odločila, da ne boš pripravila potratne potice. Karim Merdjadi je bil zaradi tega kar malo žalosten, ker je v MasterChefu še ni jedel. Zakaj takšna odločitev?

Bil je res najtežji izločitveni test. Včasih moraš kakšne zadeve prespati in razmisliti. Tako sem tudi jaz razmislila in se odločila, da žal ne bom naredila potratne potice. In jo bom pustila samo za v domačo kuhinjo.

Sodnika sta se večkrat ustavila pri tvoji kuharski postaji in nista bila videti zadovoljna. Ali med kuhanjem nisi začutila, da sta zaskrbljena in v dvomih? Tako bi morebiti začela razmišljati v drugi smeri ...

Sem začutila, da sta zaskrbljena. Ampak sem se odločila, da bom dostavila krožnik, kot sem si ga zamislila. Čeprav sem vedela, da lahko zapustim šov.