Niso mu čestitali, ker si po njihovem mnenju ni zaslužil zmage

Tomaž Zevnik je v četrtkovi oddaji MasterChef Slovenija požel navdušenje pri sodnikih in gostu Branetu Červeku . A če je bil z njihove strani deležen občudovanja, pa se je v njegove sotekmovalce v zakulisju zasejalo seme dvoma. Niso namreč verjeli, da je zmagovalno juho skuhal na način, ki ga je opisal. Zato se nam je porodilo vprašanje, ali jim morda ni želel izdati vseh svojih kuharskih skrivnosti. Tomaž nam je pojasnil: "Svojim sotekmovalcem se iskreno povedal vse, kar sem naredil, da sem pripravil juho, mogoče jim nisem točno razložil postopka. Nimam razloga, da bi jim karkoli skrival." Razkril nam je še: "Med pogovorom v zakulisju so mi povedali, da si po njihovem mnenju ne zaslužim zmage, kar sem zelo težko sprejel, ampak sem hvaležen, da so mi to povedali v obraz."

In v tem se skriva tudi odgovor na vprašanje, zakaj mu ob prihodu na balkon Anže, Sanja in Špela niso hoteli čestitati. Anže Kuplenik odkrito: "V tistem trenutku se mi je zdelo, da na balkon ni prišel zasluženo, zato mu tudi nisem segel v roko. Zakaj pa bi se pretvarjal? Tudi med sabo se tega nismo dogovorili. Na začetku, po vsem videnem in nato povedanem, kako je pripravljal juho, komentarji sodnikov niso bili na mestu. In še vedno stojim za tem, pa nisem edini. Preprosto tekmovalci poznamo ogromno ozadja, ki ga gledalci ne vidijo. Vsak si ustvari svoje mnenje in pogled na situacijo. Smo pa se kasneje Tomažu opravičili. Meni se je Tomaž zdel popolnoma iskren, na hitro je povedal postopek priprave. No, v tem samem postopku pa je bilo preveč ‘pomanjkljivost' za tako top juho. Tukaj ni nobene zavisti, nevoščljivosti, … Tomaž je čisto super. Smo pa tekmovalci večkrat videli, da ni vse tako bleščeče, torej se je zgodilo še kaj, česar gledalci ne vedo."