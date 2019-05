Nočna mora za sodnike, poslovila se je Jadranka

Vsi tekmovalci z izjemo drznega Maja Janežiča so na individalnem izzivu razočarali tako sebe kot sodnike. Kaos, ki je vladal v kuhinji, se je zaključil s predčasnim podeljevanjem črnih predpasnikov. Zadnje možnosti ni dobro izkoristila Jadranka, ki je na izločitvenem testu naredila veliko napako.

Tekmovalci so morali dokazati svoje ročne spretnosti, in sicer pri izdelavi testenin. Sodniki so jim najprej pokazali, kako se stvari streže, nato so prišli na vrsto še sami. Tomaž je določil, katere vrste testenin so pripravljali tekmovalci. Šurlice je namenil Klemnu Orterju, fuže je dobila Špela, torteline Sanja, metuljčke je namenil Bojanu, kanelone Klemnu Lampiču, najlažje široke rezance je namenil Jadranki, najtežje mošnjičke pa Maju. V eni uri so morali pripraviti testenine, nato pa skuhati vrhunsko jed.

Tomaž je razdelil vrste testenin med tekmovalce FOTO: POP TV

Sanja se je zadeve lotila s pomočjo izkušenj, ki jih nabira že vse od otroštva. Maj je moral pripraviti tri vrste testa, zato ni imel časa za počitek. Jadranka se je odločila tvegati s sladkimi testeninami. Bojan si je otežil nalogo in uporabil ajdovo moko. Sodniki so se začeli spraševati, kaj počne Klemen Orter, tudi on se je odločil za sladko različico šurlic. Jadranka je nato spremenila načrt, saj se je bala za končni izid.

Luka je glasno podvomil o Klemnovi ideji FOTO: POP TV

Luka je miril Bojana, ki so ga začeli izdajati živci. Bine je opozoril Sanjo, da se njeni tortelini razlikujejo od njegovega, kar jo je zmedlo. Ko se je Bine ustavil še pri Maju, je ta na vprašanje, če ve, kaj vse mora storiti, odgovoril: "In se ne pogovarjati s sodnikom." Bine: "Če sodnik sprašuje, mu odgovarjaš." Bine je ocenil, da je Maj prvič med kuhanjem začutil stres. Zmeda v kuhinji pa je postajala vedno večja. Luka je komentiral Bojanovo omako: "Kuha kot za prašiče." Tudi ostalim tekmovalcem so namenili toliko opozoril, da je šlo vse samo še navzdol.

Sodniki so bili zgroženi ob pogledu na dogajanje v kuhinji FOTO: POP TV

Jadrankin krožnik že na prvi pogled ni navdušil Karima, priprava in okusi še manj. "V nočnih morah ga ne bi pričakoval," je bil strog. Nato ji je dal črn predpasnik. Bojana je bilo sram zaradi svojega krožnika, tudi njemu so sodniki namenili črn predpasnik. Špela je dostavila tako masten krožnik, da bi si Luka z njim zanesljivo podmazal boleče sklepe, a vsaj črnega predpasnika ni dobila v tistem trenutku. Klemen Orter je pripravil, kot se je izrazil Luka, "veliko katastrofo", s katero si je prislužil črn predpasnik.

Niso čakali s podeljevanjem črnih predpasnikov FOTO: POP TV

Sanja ni bila zadovoljna s svojim krožnikom, saj ji je zmanjkalo časa za omako, a tudi ona ni dobila črnega predpasnika. Klemen Lampič je pripravil krožnik, na katerem je združil toliko različnih sestavin, da je bil neužiten. Bine: "Vzemi tale krožnik, pa ga nesi, najbolje, da naravnost v smeti." Maj je imel najtežjo nalogo, a si je Bine zaželel, da bi prednje postavil več mošnjičkov, ker je pripravil zelo dober nadev. Tako je uspel premagati Sanjo in Špelo.

Maj je v ciljni ravnini prehitel Špelo in Sanjo FOTO: POP TV

Na izločitvenem testu so morali tekmovalci pripraviti jed s piščancem, a za pripravo jedi niso imeli na voljo enako časa. Začeli so lahko šele ko so zaslišali svojo budilko, kar je določil Maj. Klemnu Orterju je zazvonilo prvemu, a je zapravil veliko časa z nabiranjem sestavin v trgovini. Špela je dobila 50 minut, Jadranka pa 40. Bojan je imel na voljo pol ure, bil je popolnoma osredotočen. Klemen Lampič je imel na voljo najmanj, torej 20 minut, kar je pomenilo, da je Sanja rešena. Maju se je zdelo pravično, da gre na balkon prav ona, saj se je dokazala na individualnem testu.

Odrešena Sanja se je zahvalila z objemom FOTO: POP TV

Klemen Orter po ocenah sodnikov pripravil korekten krožnik, ki je imel nekaj pomanjkljivosti, in je bil rezultat improvizacije. Špela ni bila zadovoljna s svojo jedjo, Luka ji je povedal, da mora biti pozorna na detajle, ki bodo vse bolj odločilni v boju za laskavi naziv. Jadranka je naredila veliko napako in postregla surovega piščanca. Rešila bi jo lahko samo večja napaka Bojana ali Klemna Lampiča, a je prvi presenetil z elegantnim, odličnim krožnikom, za katerega so mu čestitali. Klemen Lampič je lepo spekel piščanca in tokrat tudi dobro skombiniral okuse. Jadranka se je zato lahko samo še zahvalila za lepo izkušnjo, ki ji je dala ogromno, in se je poslovila.

Jadrankino slovo FOTO: POP TV

Prihodnji teden tekmovalce čaka morda zelo neprijetna pot do sestavin, ki ne bodo iz trgovine, tržnice ali domačega vrta. Bine: "Upamo samo, da vas ne bo preveč strah." Ne zamudite v sredo in četrtek ob 21. uri na POP TV. Ekskluzivna enodnevna predpremiera na VOYO.