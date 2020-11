Nocoj bo znan zmagovalec MasterChefa Slovenija 2020

Nocoj se bodo v velikem finalu šeste sezone MasterChefa Slovenija prvič pomerili trije tekmovalci. Do dragocene vstopnice so se v prejšnji oddaji s svojimi kuharskimi veščinami, strastjo in seveda neizmerno borbenostjo dokopali Žan Milosavljevič , Kaja Balentič in Kaja Jurač .

Do pokala in 50.000 evrov denarne nagrade jih ločijo samo še tri jedi, ki jih bodo okušale brbončice mojstrov svojega poklica, Bineta Volčiča, Luke Jezerška in Karima Merdjadija. Komu bo uspelo prepričati nepogrešljivo sodniško trojico?

Kaja Jurač je na dan velikega finala povedala: “Ko sem vstopila v kuhinjo, sem se počutila kot kraljica. In samo gledala sem proti pokalu, da mi res manjka samo še en korak, da ga zagrabim in nesem domov.”

Kaja Balentič se je primerjala s hijeno: “Zaradi tega, ker primem in vzamem kar hočem. In danes bom vzela pokal in ga odnesla na Primorsko in bo zmagala ženska.”

Žan Milosavljevič pa je napovedal: “Jaz, ko se nekaj odločim, grem na vse ali nič in me ne bo nihče ustavil.”