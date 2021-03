Nocoj se začenja sedma sezona MasterChefa Slovenije

Nocoj se začenja bitka že za sedmi pokal MasterChefa Slovenije . V največjem kuharskem tekmovanju bo svoj talent in kulinarično kreativnost pa tudi vzdržljivost in iznajdljivost dokazovalo 16 ljubiteljskih kuharjev iz vse Slovenije.

Iz Ljubljane prihajajo trije tekmovalci, to so 25-letna Katja Ulčar, 21-letni Bruno Šulman in komaj 17-letna Alana Vrviščar. Iz Velenja prihajata 23-letni Robert Anže Blažič in 27-letna Katarina Uplaznik. Pridružili se jim bodo 35-letna Karolina Podvršnik iz Svetega Duha na Ostrem Vrhu, 47-letni Damijan Štingl iz Podgorja pri Apačah, 47-letni Adam Šerc iz Ajdovščine, 50-letni Dušan Šubic iz Kranja, 42-letni Ljubislav Petrovski iz Hrušice, 21-letna Maša Trubačev iz Cerknice, 29-letni Žiga Gabrovec iz Slovenskih Konjic, 29- letna Natalija Palačkovič iz Bohinja, 27-letna Kimi Zupančič iz Rovt, 34-letna Patricija Horvat iz Idrije in 50- letna Irena Kos Mlakar iz Kresnic.

Eden od njih bo postal novi MasterChef Slovenije, pripadla pa mu bo tudi denarna nagrada 50.000 evrov. V preteklih sezonah je to uspelo Sašu Miljuševiču, Darku Klemnu, Sari Rutar, Jaku Mankoču, Anžetu Kupleniku, lani je slavil Žan Milosavljevič.

Tudi nova šestnajsterica, ki si je izborila svoje mesto v tekmovanju, ima pred seboj zahtevno preizkušnjo. Pot do končnega cilja bo trnova, preskočiti bodo morali nešteto ovir. Pred nove kuharske izzive jih bodo postavljali trije vsem dobro znani sodniki in mojstri kulinarike, Karim Merdjadi, Luka Jezeršek in Bine Volčič.