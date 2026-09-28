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MasterChef Slovenija

Nov boj za imuniteto, Ian bo samo debelo pogledal

Velenje, 28. 09. 2026 15.58 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Tekmovalci bodo morali pokazati natančnost, potrpežljivost in občutek za detajle, da bodo osvojili drugo značko imunitete. Izbirali bodo med dvema zahtevnima sladicama in ko bodo sodniki razkrili prvo, bo Ian Polak Rožac samo debelo pogledal.

Tekmovalci se bodo pomerili za drugo značko imunitete. Prvo je osvojil Tadej Oblak, ki ima vse možnosti, da si pribori še eno. A želja po njej je velika tudi pri ostalih kuharjih. Jure Brumen: "Ta značka tam v onem kotu me gleda. Zelo dobro bi jo bilo imeti pripeto." Če gre imetniku na izločitvenem testu kaj narobe, jo lahko izkoristi vse do zadnje minute kuhanja in se izogne izločitvi.

Mojmir Šiftar bo napovedal, da bodo morali tekmovalci pokazati natančnost in potrpežljivost: "Bolj kot kadarkoli prej pa bo odločal občutek za detajle." Kuharji imajo na voljo dve jedi in sami izbirajo, katero bodo pripravljali vsi. Tokrat bodo odločali med dvema zahtevnima sladicama. Ko bodo sodniki razkrili prvo, bo Ian Polak Rožac samo debelo pogledal. Kaj bodo pripravljali in kdo si bo priboril značko?

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

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masterchef slovenija 2026

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