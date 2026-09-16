Nov izziv bo Anno pognal na rob obupa: To sploh ni mogoče

Novo kuhanje, nova priložnost za dokazovanje. Prejšnjič so si varnost v skupinskem izzivu prikuhali Daniela Perdih, Tilen Zonta in Tjaša Kušter, nocoj se bodo tekmovalci borili vsak zase. Med njimi bo tudi Karin Podboršek, ki je bila sicer članica zmagovalne rumene skupine, a jo je vodja določila za najšibkejši člen.

Tekmovalci bodo morali tokrat pokazati iznajdljivost, domišljijo in tudi hitrost. Kuhali bodo v treh krogih, po vsakem bo rešen le najboljši. Ko bo najhitrejši pritisnil na rdeč gumb, bodo morali ostali v eni minuti jedi spakirati v škatle. Izziv bo Anno Masieievsko pognal na rob obupa: "Saj ne vem ... To sploh ni mogoče." Čustven pa bo tudi Tadej Oblak. Kaj se bo zgodilo in katera trojica se bo izkazala najbolje?

Čustven bo tudi Tadej. Kaj se bo zgodilo? FOTO: POP TV