Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
MasterChef Slovenija Otok ljubezni Adria Kmetija Vse najboljše novice Na lovu VOYO Prijavi se
Voyo.si
MasterChef Slovenija

Nov izziv bo Anno pognal na rob obupa: To sploh ni mogoče

Velenje, 16. 09. 2026 16.13 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Tekmovalci bodo morali na individualnem izzivu pokazati iznajdljivost, domišljijo, pa tudi hitrost. V vsakem od treh krogov kuhanja bo lahko najhitrejši pritisnil na rdeč gumb, a hitro bo za nekatere tekmovalce prehitro in morda celo nemogoče.

Novo kuhanje, nova priložnost za dokazovanje. Prejšnjič so si varnost v skupinskem izzivu prikuhali Daniela Perdih, Tilen Zonta in Tjaša Kušter, nocoj se bodo tekmovalci borili vsak zase. Med njimi bo tudi Karin Podboršek, ki je bila sicer članica zmagovalne rumene skupine, a jo je vodja določila za najšibkejši člen.

Tekmovalci bodo morali tokrat pokazati iznajdljivost, domišljijo in tudi hitrost. Kuhali bodo v treh krogih, po vsakem bo rešen le najboljši. Ko bo najhitrejši pritisnil na rdeč gumb, bodo morali ostali v eni minuti jedi spakirati v škatle. Izziv bo Anno Masieievsko pognal na rob obupa: "Saj ne vem ... To sploh ni mogoče." Čustven pa bo tudi Tadej Oblak. Kaj se bo zgodilo in katera trojica se bo izkazala najbolje?

Čustven bo tudi Tadej. Kaj se bo zgodilo?
Čustven bo tudi Tadej. Kaj se bo zgodilo?
FOTO: POP TV

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

masterchef slovenija 2026

Tekmovalci niso verjeli v Danielo, na koncu je slavila zmago

24ur.com Nov izziv nočna mora vsake gospodinje
24ur.com Hitrostno sestavljanje puzzlov – nov adrenalinski šport?
Zadovoljna.si Tadva tekmovalca bosta v rokah držala usodo drugih
24ur.com Štiri tekmovalke in najtežji izločitveni test sezone
24ur.com Peklensko kuhanje za obstanek: Jaz bi se najraje razjokala
24ur.com Trojica pred kuhanjem, ki bi bilo trd oreh tudi za profesionalce
24ur.com Velika težava, nekateri tekmovalci ne bodo razumeli izziva
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ne veste, kaj z otroki početi za vikend? V Ljubljani vas čaka posebno doživetje
Vse se je začelo, ko je postal oče. 17 let pozneje je Christian Bale naredil to
Vse se je začelo, ko je postal oče. 17 let pozneje je Christian Bale naredil to
TikTok jih drži pred ekranom. Zakaj?
TikTok jih drži pred ekranom. Zakaj?
Pri 12 letih se je odločil, da mami ne bo dal niti centa
Pri 12 letih se je odločil, da mami ne bo dal niti centa
zadovoljna
Portal
Ločujeta se po devetih letih zakona
Te hlače ustvarijo videz daljših nog, nosile jih bomo vso jesen
Te hlače ustvarijo videz daljših nog, nosile jih bomo vso jesen
Zato ne morete shujšati
Zato ne morete shujšati
Poljubila bivšega moža srbske pevke
Poljubila bivšega moža srbske pevke
vizita
Portal
Ta vsakodnevni opravek je lahko presenetljivo dobra vadba za ljudi, ki večino dneva sedijo
Če vas bolijo kolena, ne opustite hoje: pomembneje je, kako hodite
Če vas bolijo kolena, ne opustite hoje: pomembneje je, kako hodite
Ta subtilna sprememba na nohtih je lahko znak skrite bolezni
Ta subtilna sprememba na nohtih je lahko znak skrite bolezni
Tri mesece so uživali paradižnikov koncentrat. Znanstveniki so odkrili te spremembe v možganih
Tri mesece so uživali paradižnikov koncentrat. Znanstveniki so odkrili te spremembe v možganih
cekin
Portal
Jesenski premik ure 2026: kdaj bomo uro premaknili nazaj in spali dlje?
Zlato je v zadnjih letih raslo. Bi moralo imeti mesto tudi med vašimi prihranki?
Zlato je v zadnjih letih raslo. Bi moralo imeti mesto tudi med vašimi prihranki?
Med najbogatejšimi na Balkanu? Njeno premoženje ocenjujejo na okoli 89 milijonov evrov
Med najbogatejšimi na Balkanu? Njeno premoženje ocenjujejo na okoli 89 milijonov evrov
Podaljšan vikend za pare: 7 romantičnih destinacij v bližini Slovenije
Podaljšan vikend za pare: 7 romantičnih destinacij v bližini Slovenije
moskisvet
Portal
Veste, na čem sedi ta fant?
Po devetih letih je konec ...
Po devetih letih je konec ...
Ta Slovenka bo dvignila temperaturo
Ta Slovenka bo dvignila temperaturo
Pogačar pokazal posledice hudega padca: fotografije povedo vse
Pogačar pokazal posledice hudega padca: fotografije povedo vse
dominvrt
Portal
Obama razkril, da so se poslovili od dolgoletne družinske članice
Te stvari v domu lahko preživijo generacije, druge je treba menjati presenetljivo hitro
Te stvari v domu lahko preživijo generacije, druge je treba menjati presenetljivo hitro
Po ločitvi si je ustvarila povsem nov svet: pokukajte v sanjski dom Jennifer Lopez
Po ločitvi si je ustvarila povsem nov svet: pokukajte v sanjski dom Jennifer Lopez
Kako izbrati prave barve za pomirjujoče vzdušje v domu?
Kako izbrati prave barve za pomirjujoče vzdušje v domu?
okusno
Portal
7 toplih jesenskih kosil, ki nasitijo brez občutka teže
Ko ne veste, kaj skuhati: te mesne kroglice so odlična rešitev
Ko ne veste, kaj skuhati: te mesne kroglice so odlična rešitev
Sodniki so ostali brez pripomb: ta jed je bila po njihovem mnenju popolna
Sodniki so ostali brez pripomb: ta jed je bila po njihovem mnenju popolna
Sočno jabolčno pecivo, ki ga boste jeseni pekli znova in znova
Sočno jabolčno pecivo, ki ga boste jeseni pekli znova in znova
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Tomb Raider
Tomb Raider
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1956