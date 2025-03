Nov izziv nočna mora vsake gospodinje

Potem ko se je od MasterChef pokala poslovil Blaž Plohl in so se sodniki podpisali pod prvi MasterClass sezone, tekmovanje nadaljuje 15 nadarjenih kuharjev. Luka Jezeršek je napovedal: "Upam, da ste nocoj uživali, ker prihodnjič vas čaka ogromno dela." Mojmir Šiftar : "Pred vami je prvi izziv v parih, kjer bomo iskali odgovor na vprašanje, ki vsak dan živcira slovenske gospodinje." In to je, kaj skuhati za kosilo.

Izziv se morda zdi preprost, a ne v MasterChef kuhinji. Tekmovalci bodo na prve prepreke morda naleteli še pred kuhanjem, saj si nekateri ne bodo želeli kuhati v paru z določenimi sotekmovalci. V nadaljevanju bo prišlo do trka različnih okusov in nasprotujočih si idej in tudi med kuhanjem bosta pomembna dobra komunikacija in sodelovanje. Kateri par bo premagal vse ovire in si priboril varnost?

Ne zamudite nove oddaje MasterChef Slovenija nocoj ob 21.10 na POP TV.