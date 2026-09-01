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MasterChef Slovenija

Novi kuharski presežki, Anna bi zamenjala Karima

Velenje, 01. 09. 2026 21.27 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Zadnji dvoboji so postregli z novimi kuharskimi presežki. Mesta na balkonu so zapolnili Ian Polak Rožac, Daniela Perdih, Anna Masieievska in Gregor Spudič. Izkazali so se tudi vsi njihovi nasprotniki, ki pa jih čaka prvi MasterChef izziv.

V izenačenem dvoboju je pretehtala Ianova izvirnost

Druga epizoda MasterChefa Slovenija je postregla z napetimi dvoboji zadnjih kuharskih parov. Določili so se sami, na podlagi zapisov na nožih. 25-letni Dominik Gajšek iz Celja se je predstavil s pljučnim filejem s poprovo omako in ocvrtim krompirčkom. 27-letni Ian Polak Rožac iz Tržiča je pripravil mavrični krožnik z matcho. Zaradi slednje se je tudi podal v svet kulinarike. Sodnike je prepričal s svojim brunchem, ki ga je Luka Jezeršek opisal kot drugačnega, izvirnega in zelo dobrega. Dominik je s svojo klasiko prav tako navdušil, Karim Merdjadi v jedi ni našel napak. Luka je dodal, da ima s krožnikom težavo, saj je sodnikom močno otežil delo. Na koncu je pretehtala Ianova izvirnost, s katero je prepričal Luko in Mojmirja Šiftarja. Dominiku je Luka položil na srce, naj po dobrem začetku v tem slogu tudi nadaljuje: "Klasike imamo radi."

Daniela do balkona z odlično zdravo jedjo

25-letna Tjaša Kušter iz Oplotnice je za nasprotnico izbrala 34-letno Danielo Perdih iz Kresnic. Tjaša, ki se en dan v tednu posveča pripravi novih sladic, se je želela predstaviti z monoporcijsko tortico. Zaradi časovne stiske je morala spremeniti načrt, pri tem pa ji je pomagal Karim. Daniela se je odločila za piščančji gyros na njen način, saj jedi pripravlja na bolj zdrav in hranilen način. Sodniki so v njenem predstavitvenem krožniku uživali. Mojmir: "Ti si dokaz, da se tudi na zdrav način lahko odlično je. Bravo!" Tjašina sladica v kozarčku je postregla z lepimi okusi, Karim je pohvalil vse komponente, zmotila pa ga je količina preliva. Balkon si je tako prislužila Daniela.

Potrditev za ambiciozno slaščičarko Anno

22-letna Anna Masieievska iz Ljubljane se je pomerila z 31-letnim Tilnom Zonto iz Ankarana. Primorec se je predstavil z barvito, večplastno libanonsko jedjo mudžadara. Anna, ki je pred šestimi leti v Slovenijo prišla iz Ukrajine, je izbrala sirnike oziroma skutne palačinke. Postregla jih je s karamelno omako in jagodnim sladoledom. Povedala je, da želi postati najboljša slaščičarka na svetu. Sodniki so uživali v rahlih sirnikih in svežem sladoledu, Mojmir je sladico zmazal do konca. Ko so sodniki poskusili še Tilnovo jed, so takoj ugotovili, da bodo znova imeli težko delo. Mojmir je pohvalil vse komponente in pravilno doziranje le-teh. Sodnika je bolj prepričala prav ta jed, medtem ko je bil Luka bolj naklonjen tradiciji. Tako je Karim na koncu odločil, da mora na balkon Anna.

Gregorjev uspeh poklon njegovi mami

Zadnja sta se pomerila 18-letna Valentina Pukšič iz Lenarta v Slovenskih goricah in 48-letni Gregor Spudič iz Maribora. Tekmovalec je presenetil z izbiro sladkega šmorna, Valentina se je odločila za slano jed, pljučni zrezek v vinski omaki in vojvodinjin krompir oz. pommes duchesse. Gregor je s šmornom obujal spomine na svojo mamo, obenem pa je jed želel predstaviti po svoje. Valentina je bila med pripravo izredno hitra in motivirana, a se je v nadaljevanju grdo opekla. Uspelo ji je lepo speči meso, a je bila omaka prevodena, krompir pa ni bil dovolj začinjen. Mojmir ji je namenil nekaj nasvetov glede izboljšave jedi, Karim pa ji je svetoval, naj se v nadaljevanju bolje organizira. Luka je pohvalil Gregorjev šmorn, jabolka in lepo začinjeno omako, le drobljenec se mu je zdel odveč. Mojmirja je zmotilo predoziranje začimb, medtem ko si je Karim sladico postregel po svoje in užival v zanimivih kombinacijah. Mariborčan si je priboril zadnje mesto na balkonu, tekmovalce, ki jim tokrat ni uspelo, pa čaka prvi MasterChef izziv.

Ne zamudite jutri ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

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