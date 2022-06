Novi Masterchef Slovenije razkril, kaj kuje za prihodnost

Slovenija je dobila tudi novega Masterchefa. Zmago si je prikuhal Luka Novak, ki se je v velikem finalu pomeril z Evito Antončič in iz rok sodnikov prejel tudi zmagovalni pokal. Tekle so solze sreče, pot do pokala in glavne nagrade je bila polna presenečenj, zajokal je tudi sodnik Bine Volčič. In kaj pravi novi Masterchef Slovenije? So se mu uresničile sanje, kaj kuje za prihodnost in kje ga bomo še videvali? Njegova ljubezen ostaja morska hrana je povedal, predvsem seveda njegova značilna hobotnica, tu si želi nadaljevati tudi v prihodnosti.