Vas zanima, kdo bo sestavljal novo trojico sodnikov Masterchefa? Kdo se bo pridružil Luki Jezeršku in Karimu Merdjadiju? To je 30-letni Mojmir Šiftar, ki bo v novi, jubilejni 10. sezoni Masterchef Slovenija ocenjeval kuharske stvaritve nove ekipe tekmovalcev. Mojmir je prekmurska duša, ki ima kuhanje zapisano v krvi. Ima neomejeno domišljijo in željo po raziskovanju, ki ju prenaša v svoje življenje in v kuhinjo, kjer žanje komplimente in željo po še.