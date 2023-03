Novi tekmovalci sodnikom postavljali vprašanja: Uf, kakšno vprašanje!

16 tekmovalcev in tekmovalk MasterChef kuhinje smo, še preden so spoznali sodnike, prosili, da postavijo zanje eno vprašanje. Vprašanja smo predvajali sodnikom in takole so odgovorili: kaj bi bila njihova zadnja jed v življenju, kateri so bili njihovi kuharski kiksi in kakšni so njihovi hobiji...

Še preden so tekmovalci nove sezone šova MasterChef Slovenija spoznali sodnike, so dobili priložnost vsem trem zastaviti po eno vprašanje. Katero vprašanje jih je najbolj presenetilo in ob katerem so se najbolj nasmejali? Več v videu zgoraj. MasterChef Slovenija se z novo sezono na POP TV vrača že 8. marca, ob tem pa sporočamo veselo novico za vse oboževalce: oddajo boste lahko spremljali kar trikrat na teden, in sicer ob sredah, četrtkih in petkih.