Novo zmagoslavje za Bojana, v boju za prvega finalista bo imel lepo prednost

Štirje tekmovalci so se pomerili v izzivu, ki ga je tokrat pripravil Bine Volčič. V prvem krogu sta izpadli Sanja Sirk in Špela Golob, v drugem krogu je Bojan Bešter za mišjo dlako premagal Anžeta Kuplenika in si zagotovil konkretno časovno prednost v jutrišnjem boju za mesto prvega finalista šova.

Ko so štirje tekmovalci izvedeli, da bo eden izmed njih že jutri postal prvi finalist letošnje sezone šova, se je v njih prebudila velika borbenost. Najboljšemu na izzivu, ki ga je pripravil Bine Volčič, se je namreč obetala dragocena nagrada, 20 dodatnih minut za kuhanje na jutrišnjem izzivu. Kuharski mojster jim je najprej demonstriral filiranje morskega lista, kar so morali ponoviti v 15 minutah. Binetova kuharska magija FOTO: POP TV Špeli Golob so se tresle roke, zato jo je Bine poskušal pomiriti z besedami, Bojana Beštra, ki se je tresel še bolj, pa je celo prijel za roke. Sodnika je skrbelo zanj, kmalu zatem spet za Špelo, ki je bila preveč počasna. Toda Špela ni bila edina, ki je izgubila preveč časa. Bojanu je proti koncu izziva kazalo najbolje, s svojimi fileji ga je sicer prekašal Anže Kuplenik, a sta oba nadaljevala bitko za nagrado. Sanji Sirk in Špeli ni uspelo, izpadli sta v prvem krogu. Špeli in Sanji ni uspelo FOTO: POP TV Bojan in Anže sta morala poustvariti Binetovo mojstrovino, ki jo je pripravil pred njunimi očmi. Tekmovalca sta imela na voljo 70 minut, da jo poustvarita. Bojan je tokrat poskušal pomiriti samega sebe, bil je zmeden in po cenah sodnikov pregrob za tako delikatno jed. Posamezne komponente je moral pripravljati dvakrat, menil je, da zaradi prevelike želje in zagnanosti. Bojan se je trudil delati mirneje FOTO: POP TV Anže je bil sprva bolj suveren in organiziran, nato pa se je izkazalo, da je njegova najbolj pomembna komponenta jedi slabša od Bojanove. Nato je naredil še napako pri pripravi cvetače, pozabil je, da bi jo moral skuhati. Potreboval je kar nekaj časa, da je dojel, kaj mora storiti, in je krožnik dokončal v zadnji sekundi. Anže je povsem zmrznil FOTO: POP TV Obe jedi je okušal Bine, ki je Anžetovo zelo pohvalil, zataknilo pa se je pri cvetačnem pireju. Ker je Anže prepozno posredoval, cvetača ni bila dovolj kuhana, pire pa zato ni bil gladek. Bojan je takoj na začetku prejel pohvalo glede natančnosti, s čimer je pozitivno presenetil. Bine takoj zatem: "Ampak kje so okusi?" Od obeh krožnikov je pričakoval, da ga bosta bolj navdušila. Bojanu je uspelo za mišjo dlako FOTO: POP TV Sodnik se je zato znova posvetil obema krožnikoma, po okušanju pa je ocenil, da si dodatnih 20 minut zasluži Bojan, to pa zaradi nepopolnega Anžetovega cvetačnega pireja. Bine o Anžetovem krožniku: "Slabši je bil samo za mišjo dlako." Bojan bo imel zato na jutrišnjem izzivu na voljo kar 20 dodatnih minut za kuhanje. Anžetu, Sanji in Špeli bo jutri težje FOTO: POP TV Tekmovalci se morajo pripraviti na kar tri 'mystery box' izzive, po katerih bo znan prvi finalist letošnje sezone šova MasterChef Slovenija.