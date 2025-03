O sodnikih MasterChef Slovenija

Luka Jezeršek

Za Luko lahko rečemo, da se je rodil s kuharskim zapisom v genih. S šestčlansko družino so dolgo časa živeli nad kuhinjo, ki jo je čez noč v domači garaži postavil njegov oče. V iskanju in proučevanju novih okusov so znali prisluhniti še tako zahtevnemu gostu, kar je tudi eden izmed glavnih razlogov za uspeh najbolj prepoznavne slovenske gostinske družine. Že od malih nog se je zavedal, da je gostinstvo lep, a zahteven poklic, ki mu moraš biti predan z vsem srcem in dušo.

Luka je eden od štirih bratov družinskega podjetja Jezeršek gostinstvo, ki z več kot 35-letno tradicijo in izkušnjami na področju gostinstva in organiziranja pogostitev na različnih dogodkih uspešno deluje tako doma kot v tujini. Luka na kulinariko gleda kot na posel. Prepričan je, da dobra hrana ni samoumevna, zato kot vodja kuhinje na Dvoru Jezeršek in v Restavraciji Blejski grad skrbi za razvoj novih konceptov, jedi in načinov postrežbe. V kuhinji opazi in prepozna vsak spodrsljaj, zato je velikokrat zahteven učitelj. Z ustanovitvijo Akademije Jezeršek se je našel tudi v poučevanju, kjer z veseljem vsem generacijam podaja svoje kuharsko znanje iz sveta kulinarike: "Najbolj uživam, ko dobim učence, željne znanja." Kot eno izmed vej kulinarike obožuje 'street food'.

Karim Merdjadi

Leta 1988 je končal šolanje gostinstva na Bledu. Nato je odšel v vojsko, kjer je delal tudi kot kuhar. Nekega dne je prišel domov iz vojske in oče mu je predstavil šolo Cordon Bleu. "Še danes vidim fotra, sedi na svojem fotelju in pravi, da je gledal prispevek o šoli Cordon Bleu." Takrat mu je oče ponudil, da se sam odloči. "Ali kupim sebi nov BMW ali pa tebi plačam šolanje." Karim se je brez razmisleka odločil, da gre na Le Cordon Bleu v Francijo. Tam se je istočasno šolal za kuharstvo in slaščičarstvo. Po cele dneve se je učil in delal. Po Franciji je delal v Španiji. Ko je prišel domov, je začel na noge postavljati restavracijo in delal sto ur na teden. Takrat je ugotovil, kaj vse mora še vodja znati, preden odpre restavracijo. Potem je štiri leta in pol delal kot osebni kuhar za veleposlanika komisije EU. Pokrival je vse uradne večerje in protokole.

V življenju ga je najbolj izoblikovalo bivanje v Alžiriji. Njegov oče je Alžirec, mama pa Slovenka. Ko je bil otrok, so se za tri leta preselili v Alžirijo in takrat je doživel trk dveh kultur. "Naučil sem se dveh tujih jezikov, spoznal novo kulturo in si predvsem razširil obzorje okusa. To se mi pozna še danes. Imam izredno široko razumevanje za okuse." Danes ima svoj slaščičarski atelje.

Mojmir Šiftar

Mojmir Šiftar je ustvarjalen. Drzen. Prijazen. Rad sestavlja lego kocke, še bolj navdušeno sestavlja recepte. Če se vam zdijo njegovi ljubi Marvelovi junaki odbiti, kako odbit je šele on. Lahko bi rekli, da mu ime včasih dela krivico. "Sem zelo sočuten in rad spodbujam ljudi. Vajen sem vseh ocenjevanj in tekmovanj, kjer so nas in kjer smo ocenjevali vsako podrobnost. Ko se pogovarjamo o hrani in tekmovanju v istem stavku, jemljem to zelo resno. V moji kuhinji je razpoloženje zelo sproščeno, saj vsi dihamo z ljubeznijo do hrane. Ljudje, ki me ne poznajo, mislijo, da sem strog in zahteven. Ljudje, s katerimi sodelujem oziroma me poznajo, pa v meni vidijo človeka, ki mu lahko zaupajo. Najverjetneje bom strog in hkrati pošten sodnik, ker na krožnikih želim srčno perfekcijo. A glede na to, da prihaja jubilejna sezona, bomo svečano naravnani tudi mi," je povedal o sebi.

Rosnim 31 letom navkljub ima mnogo mednarodnih nagrad, ki ga postavljajo ob bok slovenskim kuharskim legendam. Kuhinjo je začel voditi pri 22. letih, pri 23. je izdal svojo prvo kuharsko knjigo 44 odtenkov čaja. Je trikratni S. Pellegrino Young Chef polfinalist, v prvi izdaji mednarodno priznanega vodiča Gault&Millau Slovenija pa si je prislužil naziv Mladi talent.