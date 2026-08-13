O šovu MasterChef Slovenija

Oddaja MasterChef Slovenija je kuharsko tekmovanje, ki je narejeno po britanski licenci MasterChef . V tekmovanju se pomeri 16 ljubiteljskih kuharjev, ki se v vsaki oddaji preizkusijo v enem od kuharskih izzivov. Njihovi krožniki nastajajo pod budnim očesom priznanih slovenskih chefov, ki tudi ocenijo jedi in domov pošljejo tekmovalca z najslabšim krožnikom. V finalni oddaji se pomerita dva finalista. Zmagovalec domov odnese naziv MasterChef Slovenija, pokal in 50.000 evrov.

Oddaja je bila prvič na sporedu POP TV aprila 2015. Prvi MasterChef Slovenija je postal Sašo Miljušević, leta 2016 je slavil Darko Klemen, leta 2017 pa Sara Rutar, ki je postala tudi prva ženska zmagovalka. Leta 2018 je zmagal Jaka Mankoč, leta 2019 je slavil Anže Kuplenik, leta 2020 je zmago domov odnesel Žan Milosavljević. Leta 2021 je laskavi naziv osvojil Bruno Šulman, leta 2022 je zmagal Luka Novak, leta 2023 je zmagala Zala Pungeršič, leta 2024 je zmagal Luka Pangos, lani pa si je naziv in veliko denarno nagrado priborila Miša Koplova.