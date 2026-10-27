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MasterChef Slovenija

Obeta se najglasnejši izziv sezone, sodniki in tekmovalci so nabrušeni

Velenje, 27. 10. 2026 16.19 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Sodniki Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi

Tekmovalce čaka nov izziv v parih, ki jih bodo sestavljali kreativci in realizatorji. Vsak par bo moral pripraviti dva identična krožnika, a naloga ne bo enostavna, saj jih bo med kuhanjem ločevala pregrada.

Osmerica tekmovalcev se bo pomerila na novem izzivu v parih. Proti ciljni ravnini tekmovanja ponosno stopajo Gregor Spudič, Ajda Osta, Dominik Gajšek, Anna Masieievska, Tadej Oblak, Ian Polak Rožac, Jure Brumen in Tanja Rajar. Anna in Tadej sta edina imetnika značke imunitete, ki pa je tokrat ne bosta potrebovala. Tekmovalce namreč čaka izziv v parih.

Luka Jezeršek bo ob njihovem prihodu v kuhinjo veselo ugotavljal, da so vsi spočiti in nabrušeni, tako kot sodniki sami. Ti bodo tekmovalce razdelili na kreativce, ki pokajo od idej, in realizatorje, ki znajo ideje dobro uresničiti. Prvi bodo morali zasnovati krožnik, nato pa v parih ustvariti dva enaka krožnika, tako po videzu kot po okusih. A naloga ne bo enostavna, saj jih bo med kuhanjem ločevala pregrada, zato se obeta najglasnejši izziv sezone.

Sodniki Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi
Sodniki Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi
FOTO: POP TV

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

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