V novem MasterChefu napet spopad najboljše deseterice

V igri za naziv MasterChef Slovenije 2020 in 50.000 evrov denarne nagrade po zadnji izločitveni oddaji ostaja deset najboljših tekmovalcev. Zahtevne kuharske izzive je uspešno prestalo sedem odličnih kuharic, to so Ana Potočnik, Iza Logar, Jerneja Trofenik Dimnik, Kaja Balentič, Kaja Jurač, Kristina Jakopič in Tanja Pirc. Deseterico dopolnjujejo trije moški predstavniki, Gašper Peklaj, Žan Milosavljević in Žiga Deršek.