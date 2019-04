Obljuba dela dolg, Tomaž bo svojega odplačal na izviren način

Da sodnik MasterChefa Slovenija tekmovalcu nameni pohvale za določeno jed, je ogromno, da ga zatem prosi še za recept, pa je nekaj povsem drugega. Prav to je v zadnji oddaji doživel Tomaž Zevnik, ki je Karima Merdjadija z očitno več kot slastnim sendvičem prepričal, da si zasluži varnost. To je že drugo priznanje za tekmovalca, ki se je v šov prijavil kljub nesamozavesti in strahu pred novimi izzivi. Vse to izvira iz travmatičnih izkušenj v njegovem otroštvu, ko je bil zasmehovan zaradi prekomerne teže.