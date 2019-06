‘Od nekdaj verjamem v ljubezen, zdaj jo živim’

Klemen Lampič in Sara Šarec sta se našla prav po zaslugi šova MasterChef Slovenija. Tekmovalec je očitno naredil več kot dober vtis na lepo rjavolasko, ki so jo v njegov objem pripeljala družbena omrežja, kar je v intervjuju po izločitvi ponosno potrdil kar Klemen sam. Novico o rojstvu njune ljubezni so njegovi oboževalci pospremili z velikim navdušenjem, lepa voščila so kar deževala.