Ogrožene tekmovalke pod ogromnim pritiskom: Saj bo, umiri se, umiri se

V prejšnji oddaji MasterChef Slovenija so pod balkonom ostale štiri tekmovalke, Iza Logar, Ana Potočnik, Kaja Balentič in Jerneja Trofenik Dimnik. Četverica bo za nadaljnji obstanek v tekmi za pokal in 50.000 evrov denarne nagrade pripravljala za jed izjemno pomembne omake, ki jih mora obvladati vsak domač kuhar.