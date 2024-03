Optimistična in energična Julija si prizadeva za lepši svet

28-letna Julija Bukvič je po izobrazbi socialna delavka, izvaja pa delavnice o drogah in duševnem zdravju. Julija: "Duševno zdravje je zelo pomembna tema, ki pa se ji pogosto raje izogibamo. Potrebnega bi bilo bistveno več ozaveščanja o tej temi in aktivnih ukrepov, še posebej med mladimi." Optimistična, družabna in zabavna Mariborčanka je zase izbrala pravi poklic, dela namreč kot osebna asistentka ljudem, ki potrebujejo pomoč. Julija: "Za osebno asistenco sem se odločila, saj je res lepa oblika dela z ljudmi, kjer jih lahko tudi dobro spoznaš in izboljšaš kvaliteto življenja ali polepšaš vsakdan." Kar pomeni, da poprime tudi za kuhalnico. Julija: "Pri svojem delu tudi kaj skuham. So pa to večinoma kakšne domače jedi oziroma se prilagodim njihovemu okusu."