Osredotočenost izvrstne kuharice Tanje Pirc so zamajali spomini: Odneslo me je

Po izločitvenem testu so se sodniki morali posvetovati, ali si pot v šovu zasluži nadaljevati Jerneja Trofenik Dimnik ali ostaneš ti. Ko si čakala na njihovo odločitev, si izjavila: “Kaj sem že rekla? Da samo kuhamo, a ne? Zdaj imam pa občutek, da bom umrla od hudega.” Si bila presenečena zaradi tega, kako zelo te je MasterChef ‘povlekel notri’?

Večkrat sem med tekmovanjem povedala, da sem prišla samo kuhat. No, tudi jaz nisem iz kamna in bili so trenutki, ki so mi dali vedeti, da vsega pa ne morem predvideti (smeh). Ves čas sem delala samo najbolje, kot znam in ja, ‘padla sem noter’ na polno. Kar pomeni, da sem zadevo vzela resno in mi ni bilo vseeno, kako me bo videla vsa Slovenija.

Povedala si tudi, da je bila izkušnja nepozabna. Kaj vse ti bo ostalo v lepem, morda tudi malo manj lepem spominu?

V glavnem imam samo lepe spomine, ker slabe že po naravi zelo rada pozabim. Ali pa se zelo trudim, da jih (smeh). Najlepše spomine imam na druženja s sotekmovalci, ko poleg ni bilo kamer, še posebej s Kristino, ki je tako simpatično in nevsiljivo zlezla v moje srce. Ni mi bilo vseeno, ko sem poslušala nekatere sotekmovalce, kako zelo jim grem na živce, ampak tudi to spada k tekmovalnosti in mogoče tudi dvoličnosti nekaterih.