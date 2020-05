‘Pa sem si mislila, da ne bom nikoli jokala pred kamero’

Devet tekmovalcev je moralo slediti izkušenim rokam treh profesionalnih kuharjev, pri čemer je bila najbolj uspešna skupina, ki jo je vodil Žan Milosavljević. Toda na balkon se ni smela povzpeti Kaja Jurač, ki sta jo sotekmovalca določila za najšibkejši člen, zaradi česar je bila bridko razočarana.

Sodniki so oblekli kuharske uniforme, da bi pripravili zapleteno restavracijsko jed, pri čemer so jim morali tekmovalci slediti korak za korakom. Bine je napovedal: “To je zahteven izziv, zato ga nismo upali izpeljati prej. Čakal je na top deseterico in to ste vi.” Tekmovalci so kuhali v treh skupinah, Ana Potočnik je postala vodja rumene, Kristina Jakopič rdeče in Žan Milosavljević modre skupine. Vsi trije so namreč kot vodje že popeljali svoje skupine na balkon. Sami so izbirali med ostalimi tekmovalci, Ana je kot prvo izbrala Kajo Balentič, Žan Jernejo, Kristina Tanjo. V drugem krogu je Ana izbrala Gašperja, Kristina Izo, Žan pa je rešil Kajo. Ker Žige ni izbral nihče, bo moral naravnost na individualni test.

icon-expand Najboljša deseterica FOTO: POP TV

Tekmovalci so kuhali izmenično, istočasno en sodnik in en tekmovalec v vsaki skupini, zato so se morali odločiti, kateremu sodniku bodo sledili. Ti so jim pomagali pri izbiri. Bine: “Zame je recimo kuhinja vojska. Fokus, hitrost, natančnost. To je na prvem mestu.” Luka: “Jaz si v prvi vrsti prizadevam, da je kuhanje poučno. Moram reči, da med mešanjem rad preidem na teorijo in razložim, če komu ni kaj jasno.” Karim: “Jaz pa med kuhanjem rad samo uživam in takrat izklopim vse skrbi.” Ana, Kristina in Jerneja so izbrali Karima, Kaja Jurač, Iza in Gašper so se odločili za Luko, Žan, Tanja in Kaja Balentič pa so morali slediti Binetu.

icon-expand Za Bineta so pri kuhanju pomembni fokus, hitrost in natančnost FOTO: POP TV

Karim je prvi pričel s kuhanjem, z njim pa Ana, Kristina in Jerneja. Začeli so v sproščenem vzdušju, zaradi česar je bill izziv manj stresen. Ko je kuharsko postajo prevzel Luka, je postalo bolj napeto. Sodnik je namreč predstavil novo tehniko filiranja ribe, zato so bili Kaja, Gašper in Iza že bolj zaskrbljeni. Kaji so se tresle roke, ker se je bala, da bo skupino pustila na cedilu. A težave sta imela tudi Iza in Gašper. Slednji je naredil napako, ker je pripravil samo en file. Ko je kuharsko postajo prevzel Bine, je postalo strah Tanjo. Sodnik je napovedal, da tekmovalcev ne bo čakal in hiter tempo je bil zanjo res velika težava. Kaja in Žan sta bolj uspešno sledila hitri, a natančni pripravi.

icon-expand Ana in Kaja Balentič med Gašperjevo izmeno FOTO: POP TV

Ob naslednji menjavi je Gašper naredil novo napako. Na testo se mu je zalepila papirnata brisača, zaradi česar se mu je pretrgalo. Kaja Balentič: “Tu se vidi, kdo razmišlja pod pritiskom in kdo zmrzne.” Ana je postala živčna, a je v tistem trenutku še imela upanje, da bosta s Kajo uspeli rešiti jed. Kaja je pripravila predebel štrukelj, zato sta Jerneja in Žan postala nejevoljna in tega tudi nista skrivala. Ana je medtem poskušala dopovedati Gašperju, naj pozorneje posluša Lukova navodila. Ana: “Ne po svoje delati stvari.” Gašper jo je ustavil: “Se bova potem pogovorila.”

icon-expand Jerneja in Žan nista skrivala nezadovoljstva FOTO: POP TV

Tanja je imela tudi v nadaljevanju velike težave. Ker ni mogla odpreti kisa, je preslišala nekaj Binetovih navodil. Tanja: “Sploh nisem več vedela, kaj kuham. Prav grozen občutek.” Kristina je kasneje poskušala nadoknaditi zaostanek. Ob naslednji menjavi je Karim med kuhanjem kar zaplesal, a rumenim ni bilo do smeha, saj so ugotovili, zakaj bi potrebovali drugi file. Ana je ugotavljala: “Mogoče bi pa res zamenjala Gašperja s kom drugim.” Sledil je divji kuharski finale z Binetom, po katerem je bila Kaja strašno razočarana: “Ker bi lahko bilo ful lepše. Ful lepše.”

icon-expand Tanja je bila izgubljena ob Binetovem 'hitrem posnetku' FOTO: POP TV

Sodniki so podali podrobne ocene jedi. Rumena skupina je pripravila preveliko čipko, Kaja je na krožnik naložila preveč ajdove kaše, pri serviranju je bila nenatančna. Bine je naštel še več pomanjkljivosti in zaključil: “Prazno.” Gašper jih je dobil za ušesa, ker ga je polomil z ribo in štrukljem, a je hkrati prejel pohvalo za lepo pripravljen file. Izkazalo se je, da Ana ni uspela dohitevati Karima, saj so tudi njene komponente imele pomanjkljivosti. Ana je kot najmočnejši člen izpostavila Kajo, kot najšibkejšega Gašperja.

icon-expand Ga[per jih je dobil za ušesa FOTO: POP TV

Rdeči skupini ni uspelo pripraviti lepe čipke, poleg tega niso dovolj skuhali ajdove kaše. Bila je presuha in brez okusa. Luka se je obregnil ob nepravilno filirano in preslano ribo, štrukelj je bil predebel, omaka premalo reducirana. Tanja je kot najmočnejši člen izpostavila Kristino, kot najšibkejšo je brez oklevanja izpostavila sebe.

icon-expand Tanja se je pošteno določila za najšibkejši člen FOTO: POP TV

Modra skupina je pripravila še najlepšo čipko in resda ne popolno, toda okusno ajdovo kašo. Štrukelj je bil pričakovano prevelik, riba pa pravilno filirana in zelo okusna. Karim je pohvalil tudi izredno okusno omako, ki bi lahko prišla izpod rok vrhunskega kuharja. Jerneja je kot najmočnejši člen izpostavila Žana, najšibkejša je bila zaradi štruklja Kaja. Žan je bil prepričan, da bodo vsi šli na balkon, nakar jih je Bine presenetil: “Ampak ne, modra skupina ne gre na balkon. Ker niso več skupina, najšibkejši člen ostaja spodaj.” Na balkon sta šla samo Žan in Jerneja. Kaja je priznala: “Zelo me je prizadelo zdaj to. Groza.” Zaradi nepričakovanega preobrata je zajokala. Kaja: “Pa sem si mislila, da ne bom nikoli jokala pred kamero ... Še vedno imam željo, vedno večjo željo, da pridem med top 5, in otroci, pa družina me bodo držali pokonci in jaz se bom za njih borila, da bom prišla čim dlje, da bom dokazala sama sebi, da sem sposobna.”

icon-expand Kaja je bila strašno razočarana FOTO: POP TV

