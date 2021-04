Patricija je morala priznati premoč sotekmovalcem, med njimi je mojster okusov

Adam Šerc se je v izločitveni oddaji izkazal z zahtevno japonsko jedjo in bil razglašen za mojstra okusov, Maša je postala kraljica veganskih burgerjev. Izločitveni test je bil usoden za Patricijo Horvat, ki pa je kljub temu točila solze sreče.

Ogroženi tekmovalci so v izločitveni oddaji kuhali jedi iz treh držav. Sami so izbirali med Japonsko, Mehiko in Avstrijo. Tekmovalci na balkonu so določili Natalijo, da lahko izbira prva, in odločila se je, da bo kuhala za ‘Mehičana’ Karima Merdjadija. Bruno se je želel dokazati strogemu ‘Japoncu’ Binetu Volčiču, Irena je izbrala 'Avstrijca' Luko Jezerška. Anže in Maša sta nato drug za drugim izbrala Karima, Dušan in Patricija Luko, Žiga pa Bineta. Adam ni imel izbire in je moral kuhati za Bineta. Za pripravo so jim sodniki odmerili 60 minut.

icon-expand Ogroženi tekmovalci FOTO: POP TV

Žiga je v trgovini nabral vse sestavine z japonskimi napisi, saj še ni imel prave ideje in ni hotel tvegati. Bruno se je odločil, da bo pripravil suši, ki se ga Bine na njegovem mestu ne bi lotil. Adam je pripravljal juho ramen, ki jo ima za najtežjo v japonski kulinariki. Doma jo pripravlja 6 ali 7 ur, zato je bil to zanj poseben izziv. Patricija je pripravila ogromen zrezek iz svinjske ribice, kar je bila napaka. Irena je uporabila pravi kos mesa, Dušan prav tako.

icon-expand Patricijin mega zrezek, žal iz napačnega kosa mesa. FOTO: POP TV

Bine je kar vzkliknil, ko je slišal, kakšno jed pripravlja Adam. Še bolj, ko je dvignil pokrove loncev, iz katerih je zelo lepo dišalo. Tudi Bruno je že pripravljal suši in ni se ustrašil, ko mu je Bine omenil, da se ga sam ne bo lotil, dokler ga ne bo povsem obvladal. Žiga je pripravljal suši na malce drugačen način, a je za nasvete spraševal Mašo. Bine mu je zato naravnost povedal, da dvomi v njegovo suverenost. Natalija je pripravljala čili z mesom po svojem receptu, ki ga je tiho opisala Karimu, da je ne bi slišali ostali tekmovalci in ukradli njene ideje. Natalija: "Stene imajo ušesa."Bila je prepričana v svojo jed. Anže je pripravljal različne taquitose in Karim v tistem trenutku ni imel pripomb. Mašo, ki je pripravljala takose, pa je Karim opozoril, da ima na pultu sestavino, ki je ne želi okusiti v jedi.

icon-expand Ko je slišal, kaj pripravlja Adam, so se Binetu zaiskrile oči. FOTO: POP TV

Binetu se je nato začelo dozdevati, da Žiga ne pozna japonske kuhinje. Na njegovo vprašanje, zakaj se je odločil za Japonsko, je odgovoril, da je to zanj izziv. Karim je nato opozoril svojo trojico, da ni uporabila začimbe, ki je najbolj značilna za mehiško kuhinjo. Adam jim je znova priskočil na pomoč in jim povedal, da govori o koriandru. A je Natalija naredila napako in prinesla ingver, imela pa je srečo, ker je videla Mašo s šopkom koriandra v roki. Hitro je stekla nazaj v trgovino in popravila napako.

icon-expand Prizor, ki je verjetno rešil tudi Natalijo. FOTO: POP TV

Irena je pri paniranju dunajskega zrezka uporabila panko drobtine, povrh vsega je panirala dvakrat, zato je imel zrezek debelo ‘obleko’ in je Luko spominjal na sendvič. Dušan je pravilno spaniral zrezek in ga tudi pravilno spekel. Patricija pa je izvedela, da je naredila napako pri izbiri mesa. Karim je bil zelo zadovoljen z Natalijinim čilijem z mesom. Oddahnil si je, ker Maša ni uporabila karija, je pa bila njena jed premalo začinjena. A je takoj zatem ugotovil, da je kari uporabil Anže. Krožnik se mu tokrat ni posrečil in Karim mu je svetoval, naj odpre kakšno kuharsko knjigo.

icon-expand Anže na vprašanje, kje je našel kari: Tam na polici. FOTO: POP TV

Brunov suši je Bineta razočaral, povedal je, da je povsem brez okusa. Bine: "Veliko slabih sušijev sem že pojedel, ampak tako slabega pa res še ne." Presenetil pa je Žiga, ki je glede na to, da sušija ne je in ga je pripravljal prvič, uspel pripraviti tako okusnega, da ni potreboval prav nobenih dodatkov. Žiga je bil zelo ganjen, saj je, kot je povedal, redko deležen tako lepih pohval. A Bine je bil še bolj navdušen nad Adamovo jedjo, za katero si je vzel toliko časa, tako da sta Karim in Luka začela gledati na uro. Ko je Bine skoraj do konca izpraznil krožnik, je poudaril, da je Adam v kratkem času uspel pripraviti zelo zahtevno jed, ki je bila povrh vsega dovršena. Dodal je, da je tekmovalec več kot očitno mojster okusov.

icon-expand Bine se med okušanjem Adamove jedi ni pustil motiti. FOTO: POP TV

Karim je na balkon poslal Natalijo, Luka Dušana, Bine pa seveda Adama. Vsi ostali tekmovalci bi morali na izločitveni test, a je Bine presenetil Žigo z nenadno odločitvijo, da bo na balkon poslal še njega.

icon-expand Bine je na balkon poslal še Žigo, pohvale so pobožale njegovo srce. FOTO: POP TV

Peterica je na izločitvenem testu morala v 45 minutah pripraviti burger. Tik pred začetkom kuhanja so jih sodniki presenetili s podatkom, da mora biti burger veganski, torej ni smel vsebovati nobene sestavine živalskega izvora. Anže je sam zamesil testo za bombetko, saj ni vedel, da jih imajo na voljo. Priznal je, da je povsem zmeden zaradi izziva. Maša je dobila idejo, katere sestavine bi lahko uporabila, a Karim ni bil povsem zadovoljen. Irena je bila prav tako izgubljena, sestavine so ji bile povsem tuje. Povedala je, da ji ne bi uspelo, pa če bi imela na voljo tri dni. Bruno pa je imel tremo pred Binetom in strah ga je bilo izločitve. Na pomoč so mu priskočili tekmovalci na balkonu. Nov izziv so bili zahtevani dodatki, zaradi katerih je bila predvsem Irena še bolj obupana.

icon-expand Irena je obupovala. FOTO: POP TV

Karim je na koncu pohvalil videz Anžetovega burgerja, sodniki so mu čestitali za sočnost in omako. Tekmovalec je ob tem dobil veliko mero zagona. Maša je pripravila burger, ki so ga sodniki pohvalili še bolj. Bine: "Tole je za mene definicija veganskega burgerja." Povedala je, da so se je pohvale zelo dotaknile. Irenin polpet ni imel prave teksture, Patricijin tudi ne, bolj uspešen je bil Bruno, ki mu je Bine svetoval, naj začne pri kuhanju uporabljati svoje srce.

icon-expand Mašo so ganile pohvale sodnikov. FOTO: POP TV

Na balkon so se lahko povzpeli Bruno, Anže in Maša. Pred sodniki sta ostali Patricija in Irena. Slednja je že bila z mislimi pri svoji družini in kužkih, a so ji sodniki povedali, naj sleče predpasnik, saj da gre na balkon. Patricijo so pohvalili kot predano dekle in dodali, da ji bo ta lastnost prišla prav tudi v kuhariji. Bine: "Ne jemlji tega kot poraz, ampak jemlji to kot motivacijo za naprej." Patricija je točila solze sreče: "Ker že malo pozabiš sam nase, zaradi vsega kar se ti življenju zgodi." Dodala je še, da po zaslugi MasterChefa spet čuti s toplino v srcu.

icon-expand Solze sreče FOTO: POP TV

