Patricija pripravljena na boj, hvaležna za podporo svoje družine in žene Ane

Patricija Horvat napoveduje borbeno novo sezono MasterChefa Slovenija, v kateri bo kuhalo veliko športnikov. Disciplina, ki jo je sama uspešno trenirala in poučevala, je karate, in ta je v njeno življenje pripeljal ženo Ano.

Patricija Horvat iz Idrije, ki se bo borila za sedmi pokal MasterChefa Slovenija, odkrito govori o svoji življenjski zgodbi. Na svet je prijokala leta 1986 v Doboju v Bosni in Hercegovini, bila je nedonešena. Ko je bila stara komaj dva meseca, se je že začelo njeno življenje v Sloveniji, v varnem objemu ljubečih posvojiteljev. Patricija: “Do posvojitve je prišlo, ker naj bi moja biološka mati zanosila s poročenim moškim. Govorimo o muslimanski veri. Moja starša, ki zame absolutna nista krušna starša, pa sta me posvojila, zato ker nista mogla imeti otrok.” Dodaja, da svojih bioloških staršev ne pozna: “Velikokrat pa v hecu rečem, kakšno srečo imam. Imam mamo, ki me je rodila, in predvsem mamo z velikimi črkami, katera me je vzgojila.”

Patricija je bila zelo navezana tudi na svojega očima oziroma atija, kot ga je klicala. A ko je bila stara 8 let, ji ga je usoda iztrgala iz njenega življenja. Storil je samomor in pred tem nihče ni opazil, da je v stiski, niti njena mama. Patricija: “Pa bodimo pošteni, takrat se o teh stvareh še ni govorilo tako na glas. Na žalost se še sedaj veliko premalo. Osebno menim, da ni tabu, če ima človek psihične težave, in zato potrebuje pomoč. Vendar nas še vse prevečkrat zaznamujejo okolica, vzgoja in predsodki.” Patricijino življenje se je takrat obrnilo na glavo: “Nepredstavljivo. Najhuje je verjetno to, da se boriš sam s sabo in z vprašanjem 'Zakaj?' Tega odgovora še vedno ne poznam. Sem pa skozi vsa ta leta prišla do zaključka, da nisem kriva! Ker otrok pri 8-ih letih ni kriv za nič. Mogoče edino za to, da kdaj preveč 'nagaja'.” (smeh)

icon-expand Patricija Horvat FOTO: Ana Gregorič

Leta kasneje ji je bilo dano spoznati tudi partnersko ljubezen. Patricija je uspešno trenirala in kasneje tudi poučevala karate, na katerega so jo zaradi kroničnega bronhitisa vpisali starši. Na enih izmed priprav je spoznala svojo bodočo ženo Ano Legčevič. Patricija: “Najina zgodba sega že kar nekaj let nazaj, preden sva se zaljubili. Spoznali sva se prek skupne prijateljice približno 15 let nazaj. Taista prijateljica je Ano pripeljala na karate priprave v Portorož. Ne bom pozabila, da mi ni želela dati roke v pozdrav. Kasneje mi je priznala, da zato, ker sem jo tako zmedla. (smeh) Tako da za naju praviva, da to ni bila ljubezen na prvi pogled, ampak ljubezen na pravi trenutek.” (smeh) Letos je v pisani zasedbi MasterChef tekmovalcev veliko športnikov in Patricija pravi, da lahko pričakujemo težke bitke: “Oh, seveda bodo boji. Drug z drugim, pa sami s seboj. Stopam v tako neznan svet, da niti ne vem, kaj si predstavljati ali s čim primerjati. Je pa res, iz športnega vidika, da ne maram izgubljati. (smeh) Za moje bližnje pa lahko rečem samo: “Hvala!” Vesela sem, da imam 100-odstotno podporo, tako doma v Idriji, kot v Zagrebu pri ženi.”

icon-expand Za Patricijo bo najmočneje navijala žena Ana FOTO: Robert Zabukovec

Ne zamudite začetka sedme sezone MasterChefa Slovenija prihodnji četrtek ob 21. uri na POP TV.