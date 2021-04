Patricija z neizmerno borbenostjo postala vzor gledalcem

Patricijo Horvat po koncu nepozabne poti v MasterChefu čakajo novi kuharski podvigi, enega si je zastavila kar sama. Radosti jo tudi velika podpora številnih navijačev, ki so jo začutili med tekmovanjem, v katerem je, kot v vsakem boju, grizla do konca.

Po izločitvenem testu sta pred sodniki ostali ti in Irena. Ko je slednja že slekla predpasnik, je bilo videti, da si si oddahnila. A takoj zatem si izvedela tudi, da gre Irena na balkon, ti pa se moraš posloviti. Kako si doživela ta preobrat? V sebi si nisem oddahnila. V sebi sem vedela, da grem domov. Zame to ni bil nikakršen preobrat.

icon-expand Patricijin priklon v znak spoštovanja do sodnikov in sotekmovalcev FOTO: POP TV

Na končno odločitev si čakala bosa, povedala si, da je to zate tatami. Kakšne vzporednice si torej potegnila med MasterChefom in karatejem? Ja, res je. Tudi zaradi dejstva, da sem v sebi vedela, kaj se bo zgodilo, sem se sezula. Tako kot pri karateju, kjer si na blazini oziroma tatamiju bos, se vedno prikloniš. V znak spoštovanja. V temu primeru do sodnikov in balkona. Je pa bilo kar nekaj vzporednic, zaradi katerih sem zbrala misli in se borila do konca. Kot trenerju mi je najbolj pomembno to, da daš od sebe več kot 100 odstotkov, grizeš do konca, pljuvaš kri, če je treba. Dokler ni konec, ni konec. Edino tak odnos prinaša vrhunske rezultate. Pa čeprav se velikokrat zgodi, da na koncu nisi zmagovalec. Vedno sem vsakemu čestitala s ponosom in vedno bom. Bine je pohvalil tvojo predanost, bila si res prava borka. Kaj bi sama sporočila sodnikom? Sodnikom bi se rada zahvalila za vse besede, misli in njihovo podporo! Take stvari ostanejo za zmeraj. In ko bo MasterChefa konec, upam, da se enkrat usedemo in v miru spijemo pivo. (smeh)

icon-expand Patricija: Ljudje so me začutili in to šteje FOTO: POP TV

Ob slovesu si točila solze sreče, povedala si, da se znova čutiš s toplino v srcu. Ali so tudi tvoji najbližji opazili kakšne spremembe na tebi? Ne bi rekla, da je bila to neka sprememba. Tistih nekaj ljudi blizu mene ve, da sem preveč čustvena, in posledično tudi tako reagiram. V dobrem in slabem smislu. Ekstrem v vseh pogledih, ali sem čisto 'all in' (pri stvari) ali pa sploh nisem. Verjetno je za zunanje oko to vseeno videti zelooo stresno. Ampak ni. Solze pridejo same od sebe. Moje mnenje je, da če stvar začutiš in ti nekaj pomeni, je na koncu vredno vsega, kar pride zraven. Solz sreče, žalosti in seveda tudi veselja. Kako pa so komentirali številne solze oziroma ali so bili presenečeni nad poplavo čustev, ki so ji bili priča v vseh oddajah? Ne, sploh niso bili presenečeni. Bolj presenečeni so bili vsi ostali, ki me ne poznajo v tej luči. Ampak ljudje so me začutili in to šteje.

Kaj pa so porekli tvoji učenci karateja? Učim vse starostne skupine, tudi odrasle. Otroci v Idriji, ki me najbolje poznajo s karateja ali kot učiteljico v kolonijah pri Zvezi prijateljev mladine Idrija, zelo navijajo zame. Na ulici so veseli, če me vidijo, me pozdravijo, se hihitajo in jim je nerodno. Potem jih pa malo ogovorim, ker vem, da jim to veliko pomeni. Zadnjič sem dobila celo plakat, ki so ga sami izdelali. Njim sem vzor. In to cenim. Iskreno, vzora v teh časih manjka na vsakem koraku. Moram priznati, da so sami pozitivni odzivi. Bi pa rada izpostavila komentar, v katerem mi je neka gospa napisala, da doživlja iste občutke kot takrat, ko so navijali za Matejo Svet. Eee, to me je pa zelo razveselilo. Ker sama prihajam iz sveta športa, sem obenem zelo strastna navijačica, sploh ko je govora o slovenskem grbu, v kateremkoli športu. Všečkam. (smeh) Pot v MasterChefu se je zate končala, a s kuhanjem še nisi opravila. Kakšne cilje si si zastavila na tem področju za bližnjo ali daljno prihodnost? Že kar nekaj stvari se dogaja, za vsaj tri dogodke vem, da bom zraven, če bodo razmere to dopuščale. Rada bi prišla v kuhinjo, kjer se bom lahko učila in napredovala. Trenutno pa okoli sebe sestavljam ekipo, ker imam tako noro dobro idejo, da komaj čakam, da jo v bližnji prihodnosti izpeljemo.

icon-expand Patricija odhaja novim kuharskim izzivom naproti FOTO: osebni arhiv

Svojim sotekmovalcem si pred slovesom namenila besede: “I love you.” (Rada vas imam) Ali je bilo to namenjeno vsem ali samo nekaterim? 'I love you' je bil namenjen celotni zgodbi MasterChefa, predvsem pa seveda nam izbranim 16 tekmovalcem. Vsakega imam rada, je pa res, da nekateri izstopajo. (smeh) Po napovedniku sodeč, bo v nadaljevanju preteklo tudi nekaj hude krvi. Bi lahko napovedala, kdo bo s svojim temperamentom najbolj začinil to sicer zelo lepo, prijateljsko sezono MasterChefa? 10 oddaj ste gledali mene, zdaj boste pa še vse ostale. (smeh) Kazati se bodo začeli pravi obrazi nekaterih. Katera bi bila ta oseba, ki bo najbolj izstopala? ... Natalija!

icon-expand Patricija z Ireno, Mašo in Ljubislavom FOTO: POP TV

Kdo pa bo po tvojem mnenju domov odnesel pokal in denarno nagrado? Moja favorita sta Maša in Adam. Bi pa rada na tem mestu dodala, da prav za vsakega držim pesti, da se izkaže in pokaže, kaj zna. Je pa res, da se bo tekmovanje zaostrilo, in nekateri niso še skoraj nič kuhali. Komaj čakam naslednje oddaje!