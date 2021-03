Nocoj peklenska preizkušnja za osmerico ogroženih tekmovalcev

V prvi oddaji šova MasterChef Slovenija je pred tri sodnike, Bineta Volčiča , Luko Jezerška in Karima Merdjadija , stopilo 16 tekmovalcev. S svojimi prvimi jedmi si je vstopnico na balkon prikuhala polovica, ostali se bodo nocoj borili za obstanek v tekmovanju.

Osmerico, ki bo drugič zapored stopila za kuharske postaje, sestavljajo Robert Anže Blažič , Damijan Štingl , Adam Šerc , Ljubislav Petrovski , Žiga Gabrovec , Patricija Horvat , Alana Vrviščar in Irena Kos Mlakar .

Sodniki so že napovedali, da jih v prvi izločitveni oddaji čaka pekel, konkretneje peklensko težek izziv. Soočiti se bodo morali s sedmimi kuharskimi grehi, ki so v MasterChef kuhinji nedopustni. Po težki preizkušnji se bo moral tekmovalec, ki se mu ne bo uspelo povzpeti na balkon, posloviti od pokala, naziva in denarne nagrade.

Kdo bo to, boste izvedeli nocoj ob 21. uri na POP TV, v prvi izločitveni oddaji MasterChef Slovenija. Ne zamudite!